뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'주사이모' 옆에 홍진영…"12년 전 촬영, 기억 안 나"

SBS 뉴스
작성 2025.12.23 10:21 조회수
'주사이모' 옆에 홍진영…"12년 전 촬영, 기억 안 나"
▲ 홍진영

가수 홍진영이 불법 의료 서비스를 제공했다는 의혹을 받는 이른바 '주사이모' 이모 씨와 함께 찍은 사진이 공개되자, 해당 인물과는 친분이 없다고 해명했습니다.

홍진영 소속사 아이엠에이치엔터테인먼트는 오늘(23일) 전날 공개된 사진에 대해 홍진영이 '사랑의 배터리' 이후 '부기맨' 활동 당시 촬영한 것으로 파악하고 있다고 설명했습니다.

햇수로 따지면 약 12년 전 한 병원에서 촬영한 사진으로 추측된다고 덧붙였습니다.

소속사는 사진을 확인한 홍진영이 촬영 시점이 너무 오래돼 함께 찍은 이씨에 대한 기억도 전혀 나지 않는다고 말했다고 전했습니다.

홍진영은 가수 활동을 하며 다양한 상품과 브랜드, 병원 등에서 협찬 인증 사진 요청을 받아 여러 차례 촬영해 왔고, 해당 병원 방문 역시 오래전 일이라 기억할 수 없다고 설명했습니다.

아이엠에이치엔터테인먼트는 이씨와 홍진영이 사회관계망서비스에서 팔로우 관계도 아니며 개인적인 친분도 없다고 선을 그었습니다.

연예계에서는 최근 박나래를 시작으로, 그룹 샤이니의 키, 먹방 크리에이터 입짧은햇님 등 여러 스타가 의료인 면허가 없는 이씨에게서 불법 의료 서비스를 받았다는 논란에 휘말리며 잇따라 활동을 중단한 상황입니다.

(SBS 디지털뉴스부/사진=아이엠에이치엔터테인먼트 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지