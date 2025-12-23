윤석열 구속 6개월 연장되나…오늘 법원 비공개 심문

▲ 윤석열 전 대통령

북한을 군사적으로 도발해 12·3 비상계엄 선포의 명분을 만들기 위해 평양에 무인기를 투입한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 추가 구속 여부를 가릴 법원 심문이 오늘(23일) 열립니다.서울중앙지법 형사합의36부(이정엽 부장판사)는 이날 오후 2시 30분 일반이적·직권남용 권리행사방해 등 혐의로 추가 기소된 윤 전 대통령의 추가 구속 심문을 비공개로 진행할 예정입니다.구속 심문은 재판부가 피고인 구속의 필요성을 판단하기 위해 검사와 피고인 측 의견을 듣는 절차입니다.형사소송법상 1심 구속 기간은 최대 6개월이지만, 다른 사건이나 혐의로 재판에 넘겨져 필요성이 인정되면 법원 심사를 거쳐 추가로 구속영장을 발부할 수 있습니다.현재 윤 전 대통령의 구속 기간은 내년 1월 18일까지입니다.추가 구속 결정이 나면 구속 기간이 최대 6개월 연장됩니다.윤 전 대통령은 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 국군방첩사령관과 공모해 남북 사이 군사적 긴장을 비상계엄 선포의 명분으로 삼으려고 지난해 10월쯤 평양에 무인기를 침투시킨 혐의를 받습니다.조은석 내란·외환 특별검사팀은 지난달 10일 이들을 기소하며 법원에 추가 구속을 요청했고, 법원은 지난 12일 김 전 장관, 16일 여 전 사령관에 대한 구속 심문을 각각 진행했습니다.김 전 장관의 구속 기간은 이달 25일, 여 전 사령관은 구속 기간은 내년 1월 2일까지다.윤 전 대통령은 지난 1월 26일 내란 우두머리 혐의로 검찰에 구속기소됐다가 법원의 구속 취소 결정으로 3월 8일 석방됐습니다.이후 특검팀은 지난 7월 윤 전 대통령을 재구속했고 같은 달 19일 재판에 넘겼습니다.당시 윤 전 대통령에게는 대통령 경호처를 동원해 고위공직자범죄수사처의 체포영장 집행을 저지한 혐의, 계엄 선포 전 국무회의에 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원의 헌법상 계엄 심의권 행사를 방해한 혐의(특수공무집행 방해 및 직권남용 권리행사 방해 등)가 적용됐습니다.윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판은 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)에서, 특수공무집행 방해 등 혐의 재판은 형사합의35부(백대현 부장판사)에서 각각 심리하고 있습니다.특수공무집행 방해 혐의 사건은 윤 전 대통령의 구속 만기를 이틀 앞둔 내년 1월 16일 법원 선고를 앞두고 있습니다.(사진=연합뉴스)