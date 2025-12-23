"서울대 붙었는데 안 가요" 봤더니…경희대 한의예과 선택도

이미지 확대하기

내년도 서울대 자연계 수시 합격자의 미등록 비율이 전년보다 약 10% 줄어든 것으로 나타났습니다.종로학원은 2026학년도 서울대 수시 추가 합격자가 자연계 157명, 인문계 29명, 예체능 등 2명으로 모두 188명으로 집계됐다고 밝혔습니다.자연계 추가 합격자는 전년 175명에서 157명으로 18명, 10.3% 감소했고 인문계는 28명에서 29명으로 1명, 3.6% 늘었습니다.자연계에서 미등록 비율 감소가 두드러졌으며, 학과별로는 첨단융합학부의 미등록자가 29명으로 가장 많았습니다.이어 약학계열 13명, 화학생물공학부·전기정보공학부 11명, 식품동물생명공학부 8명, 산림과학부·응용생물화학부가 7명으로 집계됐습니다.인문계에서는 자유전공학부 미등록자가 7명으로 가장 많았고, 경제학부 5명, 경영대 3명 순이었습니다.종로학원은 자유전공학부와 경제학부, 경영대 등록을 포기한 학생 대부분이 경희대 한의예과 등과 중복 합격해 이탈한 것으로 보고 있습니다.또한 자연계 수시 합격생의 미등록자가 줄어든 배경으로는 의대 모집 인원 축소에 따라 서울대 자연계 학과와 다른 대학 의예과에 동시 합격한 수험생이 감소했기 때문으로 분석했습니다.임성호 종로학원 대표는 "서울대 자연계 미등록자 감소로 수험생의 의대 선호가 다소 주춤해졌다고 조심스럽게 해석할 수도 있다"며 "다만 서울대 상황으로만 보고 단정하기는 어렵고, 정시 지원 상황과 정시 추가 합격 상황도 지켜봐야 한다"고 밝혔습니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)