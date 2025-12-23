[정치쇼] 김재원 "장동혁, 필버 계기 리더십 발휘…내부정리 후 쇄신안 발표할 것"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.

이미지 확대하기

▷김태현 : 국회에서 국민의힘 필리버스터가 이어지고 있습니다. 첫 주자로 나선 장동혁 대표가 역대 최장기록을 경신하고 있는데요. 이런 가운데 장동혁 대표가 외연확장에 나서며 대전환 로드맵을 가다듬고 있다는 분석도 나옵니다. 장동혁 대표의 구상을 이분께 들어보도록 하지요. 국민의힘 최고위원입니다. 김재원 최고위원과 전화로 연결돼 있습니다. 위원님, 안녕하세요.▶김재원 : 안녕하세요.▷김태현 : 위원님, 지금 보니까 장 대표가 19시간 42분째 지금 필리버스터를 하고 있다는데요. 제1야당 대표가 필리버스터를 하는 것도 헌정사상 처음, 그리고 지금 기록갱신 중이라고 하거든요. 어떤 정무적인 전략 이런 것들이 숨어 있나요?▶김재원 : 일단 장동혁 대표가 최근에 당내의 여러 가지 문제점을 상당히 신중하게 생각을 하고 있었고요. 또 그런 가운데 민주당의 입법독재가 극에 달했기 때문에 이것을 국민께 소상히 알리는 그런 기회가 될 것이라고 저도 판단을 했고, 장동혁 대표도 상당히 강한 의지를 가지고 이번 필리버스터에 임하고 있습니다.▷김태현 : 네.▶김재원 : 단순히 기록을 경신하는 문제를 넘어서서 지금 내란특별재판부법을 시작으로 해서, 여러 가지 변경과 변경을 거듭해서 마지막에는 거의 위헌성을 해소했다 이렇게 주장을 하지만요. 그 역시 내란특별재판부를 구성하는 기본적인 목적 자체가 사법부를 압박하고, 사법부 독립을 저해하려는 목적과 그리고 이런 법안이 통과되면 앞으로 유사한 사법부 압박, 사법권 독립 저해 입법, 그리고 더 나아가서 자신들이 재판결과에 영향을 미치려는 의도가 다분히 녹아 있는 법안들이 많이 나올 것이기 때문에요. 여전히 국민께 입법독재를 호소하는 자리이기 때문에 이렇게 강한 의지를 가지고 지금 필리버스터를 하고 있습니다.▷김태현 : 그러면 민주당이 추진하고 있는 법안에 대한 위헌성을 국민에게 알리고자 하는 어떤 장 대표의 간절함이 반영된 것이다 이런 말씀이신 건가요?▶김재원 : 그렇습니다. 그리고 우리 당이 사실 할 수 있는 수단이 많지 않기 때문에 현재 제도에서 할 수 있는 모든 수단을 강구해서 국민께 호소하고 있는 것입니다.▷김태현 : 지금 당내에서, 그리고 또 보수언론에서 장 대표에 대한 비판적인 시각들이 있었는데 이 필리버스터를 계기로 뭔가 당내에서 정치적으로 리더십을 끌어올리는 계기가 될 수도 있다, 돌파구가 열릴 것이다 이렇게 혹시 보시나요?▶김재원 : 그런 준비도 해야 되고, 또 그런 방향으로 리더십을 발휘해야 된다고 생각합니다. 장동혁 대표 나름대로 심사숙고하는 것이 많이 있고, 또 그 점에 대해서는 저도 크게 기대를 하고 있습니다.▷김태현 : 필리버스터 연설 중에 초반에 윤석열 전 대통령 헌재의 파면 결정에 대해서 “법원 결정과 같이 순수한 사법적 판단으로 인정하지 않는다.” 이렇게 얘기했다던데요. 이건 어떤 의미입니까?▶김재원 : 일단 헌법재판소의 판결에 대해서는 당연히 수용하고 존중하지만, 그 헌재의 판결과정에서 많은 문제점에 대해서는 그동안 충분히 거론이 되었고요. 아마 당시에는 헌재 판결이 각하될 것이다 이런 의견도 많았었고, 또 그런 법률전문가들의 주장도 있었거든요. 그에 대한 총체적인 의견을 제시한 것 아닌가 생각을 합니다. 그러나 우리 당의 공식적인 입장으로 당대표께서 이미 헌재 판결은 존중하고 탄핵의 결과에 대해서는 우리 스스로 책임을 져야 된다는 면에는 변함이 없습니다.▷김태현 : 장동혁 대표가 당 쇄신안을 곧 발표할 거다 뭐 이런 예측보도가 있던데요. 혹시 뭐 어떤 내용이 담길지, 언제쯤 발표가 될지 김재원 최고위원과 의논된 게 있을까요?▶김재원 : 뭐 구체적 의논을 하지는 않았지만 저도 의견을 제시한 적은 있고, 또 그것이 그렇게 가지 않을까 생각을 하는데요. 일단 내부정리를 빨리 끝내고 신년 초에는 기자회견이나 대국민발표 형식으로 우리 당의 쇄신안을 함께 발표하고, 또 시행해나가는 그것이 지금 장동혁 대표의 구상이라고 판단하고 있습니다.▷김태현 : 위원님은 어떤 의견을 주셨나요?▶김재원 : 일단 내부 수습은 빠른 시간 내에 해결을 하고, 그다음에 지금 우리 당에 대해서 많은 요구사항이 있습니다. 그것은 말씀하신 대로 일부 언론뿐만 아니라 당원들, 또 지지자들, 그리고 전문가들 많은 분들의 다양한 의견이 있고요. 그 점을 종합적으로 고려해서 선택을 할 텐데요. 흔히 말하는 변화의 부분, 또 혁신의 부분 이런 것도 충분히 고려하고요. 받아들일 것은 받아들일 것이라고 판단하고 있습니다.▷김태현 : 최고위원님, 아주 심플하게 윤어게인이냐 윤네버냐 그 두 개 중에 하나를 택하라라는 유권자들의 주문이 있을 건데 어느 쪽으로 가야 된다고 보십니까?▶김재원 : 지금 말씀하신 것의 어떤 용어라든가 또 개념이 모호하기 때문에 그런 것을 선택을 한다고 하면 그 자체가 또 오해의 소지가 있는데요. 지금 말씀하신 것이 결국은 윤석열 전 대통령 부분을 어떻게 할 것이냐의 문제 아니겠습니까?▷김태현 : 그렇지요.▶김재원 : 그러나 윤석열 전 대통령의 계엄선포 부분에 대해서는, 그 자체에 대해서는 분명히 잘못되었다고 판단하는 것이 이미 우리 당은 확고한 입장이고요. 그로 인해서 탄핵의 결과가 발생하고 많은 국민 여러분께 고통을 안겨준 탄핵의 결과에 대해서도 우리가 책임을 져야 된다는 것도 마찬가지입니다.▷김태현 : 네.▶김재원 : 그리고 윤석열 전 대통령은 이미 우리 당을 떠난 분이고, 그렇게 해서 윤석열 전 대통령과의 모든 관계는 이미 끝이 났다 이렇게 말씀을 드리고 있지만요. 한편으로는 그런다고 해서 우리의 과거가 모두 없어지는 것이 아니고, 그 결과와 책임은 여전히 남아 있습니다. 그런 의미에서 남아 있는 것이지 지금 윤석열 전 대통령을 우리가 다시 불러들인다든가 또 그분의 잘못된 점까지 우리가 옹호하고 나서는 것도 아닙니다.▷김태현 : 그러면 장 대표가 얼마 전에, 지난주 금요일인가요. 충북도당 연설에서 얘기했던 “계엄과 탄핵이 가져온 결과에 책임져야 한다.” 이건 어떤 의미입니까?▶김재원 : 말씀드린 대로 계엄과 탄핵의 과정에 우리 당이 배출한 대통령의 계엄선포가 있었고, 그 점에 대해서 우리 당이 적절하게 대처하지 못했던 점, 그리고 그로 인해서 탄핵의 결과가 발생했고, 지금 이렇게 국민의 생활에 막대한 또 그 타격을 주고 있는 이재명 정권이 등장했고요. 이런 과정에 대해서 우리는 정치적 책임을 벗어날 수 없다는 말씀입니다.▷김태현 : 그 얘기는 앞서 말씀하신 것을 합쳐보면 비상계엄은 잘못된 거고 그거에 반대하지만, 탄핵은 어떻게든지 막았어야 된다 이 말씀이신 건가요?▶김재원 : 탄핵을 막았어야 된다라는 것은 이미 발생한 결과이고요. 우리는 발생한 결과에 대해서, 그 발생한 결과로 인한 많은 정치적 부담도 역시 우리가 책임져야 될 부분이라는 뜻입니다.▷김태현 : 탄핵을 반대한 거, 예를 들면 그러면 탄핵을 찬성한 게 잘못된 거다 이런 입장이신 거예요? 어쨌든 이탈표가 나와서 국민의힘 내에서 탄핵이 통과가 됐으니까요.▶김재원 : 다시 말씀드리지만 지금 탄핵과정의 잘잘못을 따지기 시작하면 그것은 정치적으로 또 회복할 수 없는 만큼의 내부논란이 벌어질 수 있거든요. 그러나 어쨌든 탄핵을 막지 못한 책임은 우리 당에 있는 것입니다. 탄핵의 과정까지 가게 된 것은 정치세력으로서는 사실은 있어서는 안 될 그런 잘못된 과오거든요. 국민께서 5년 임기의 대통령을 뽑아줬고, 그 정권을 유지하면서 또 국민의 삶을 돌봐야 될 정치세력이 탄핵을 당했는데 그 탄핵과정이 잘 되었다라고 이야기할 수 있는 사람이 누가 있겠습니까. 그래서 탄핵의 결과는 결국 잘못된 정치세력의 운용결과이기 때문에 그에 대한 저희들의 책임은 그대로 남아 있다는 뜻입니다.▷김태현 : 최고위원님, 지방선거 아직 6개월 남았고, 선거는 해 봐야 아는 거기는 하지만 최근에 언론보도를 쭉 분석기사들을 보면 비상계엄에 대해서 사과했다고는 하지만 결국 국민의힘이 윤어게인으로 보이는 측면이 있어서, 중도층의 지지가 안 붙어서 선거전망이 어둡다 이런 분석기사들이 좀 있거든요. 그런 분석들은 어떻게 보세요? 잘못된 분석이라고 보시나요, 아니면 맞는 분석이라고 보세요?▶김재원 : 아마 우리 당의 일부 구성원들, 그러니까 일부 당원들 주장에는 뭐 여러 가지 논란이 있을 수는 있지만요. 지금 우리 당 지도부나 당의 방향에서 지금 감옥에 있는 윤석열 전 대통령을 다시 대통령으로 복귀시키자고 주장하는 사람은 없는 것으로 생각을 합니다. 그래서 윤어게인이라고 표현할 때 그 용어나 방향에 상당한 논란이 있을 수 있기 때문에 윤어게인이라고 주장할 때 그런 방향으로 가고 있지도 않고, 또 그런 주장에 지금 동조하지 않습니다. 그러나 윤석열 대통령을 모두 다 지워버려라, 뭐 윤석열 대통령 격하 운동을 하라라고 할 때 만약에 그것이 윤어게인과 결별해라라고 주장한다면 현실적으로 윤석열 전 대통령은 우리 당이 배출했던 과거의 대통령인데 아무리 우리가 부인한다고 해서 우리의 정치적 책임이 없어지지 않습니다.▷김태현 : 네.▶김재원 : 그런 의미에서 말하거나 또 그런 의미에서 여러 가지 그 방향이 있다고 해서 그것이 무슨 윤석열 전 대통령을 복귀시키자고 하는 것도 아니고, 윤석열 전 대통령을 찬양하는 것도 아닙니다.▷김태현 : 복귀나 찬양은 아니지만 어차피 역사이고, 떨칠 수 없으니까 이 상태대로 그대로 안고 간다. 이런 말씀이신 거예요?▶김재원 : 다시 말씀드리지만 윤석열 전 대통령은 이미 우리 당과 관계가 없는 분이고, 또 우리는 잘못된 탄핵과 잘못된 계엄의 선포, 그리고 탄핵의 결과에 대해서 우리는 오롯이 책임을 져야 된다는 뜻이지 지금 말씀하신 대로 윤석열 전 대통령을 안고 가자는 그런 의미가 아닙니다.▷김태현 : 알겠습니다. 앞서 당을 쇄신하기 전에 내부정리부터 해야 된다 이렇게 말씀하셨잖아요. 이 내부정리라는 게 뭘 의미하시는 걸까요?▶김재원 : 여러 가지가 있을 수 있는데요. 아직도 우리 앵커께서 말씀하신 대로 당내에 많은 논란이 있는 주제들이 있고, 이에 대해서 명쾌하게 우리가 한 가지 방향으로 갈 수 없을 만큼 당은 좀 지리멸렬하고 분열된 상태에 있습니다. 사상적 전투조직인 정당이 선거를 앞두고 이러한 정도로 지리멸렬하다면 여러 가지 면에서 선거를 치르거나 또 국민들의 신뢰를 얻기 어렵기 때문에 빨리 이 부분에 대해서 내부단속도 하고, 정리를 하자는 것이고요. 가까이에서는 지금 당내에 당무감사위원회가 활동하면서 여러 가지 논란이 있으니 빨리 그 부분도 털 것은 털고, 또 정리할 것은 정리하자 그런 뜻입니다.▷김태현 : 결국 그 부분, 그러면 한동훈 전 대표 시절에 있었던 당원게시판 관련된 거 있잖아요. 그거 어제 당무감사가 보류되는 거 아니냐라는 동아일보의 단독보도도 있었는데 이호선 당무감사위원장은 아니다, 오보다. 이렇게 선을 그었거든요. 그러면 그 부분을 어떻게 정리해야 된다고 보세요? 이거 하는 게 맞다, 아니면 여기서 중단하는 게 맞다. 어느 쪽이십니까?▶김재원 : 저는 당원게시판 사건 문제가 이렇게 끊임없이 지리멸렬하게 논란이 계속되는 것은 결국 문제가 되었을 때 사실관계를 밝히지 않고 계속 억누르고 뭉개고 가다 보니 이렇게 되었다고 생각을 합니다. 어떤 정치적인 사건이라도 계속 뭉개고 갈 수는 없는 것인데 그것을 약간 납득할 수 없는 이유를 대면서 뭉개왔기 때문에 이런 논란이 계속되는데요. 이번 기회에 사실관계는 분명히 밝히고, 그 사실관계가 어떤 내용이었는지. 지금 의구심을 계속 제기하고 있는 사람들이 있는 상황에서는 그 사실관계를 일단 밝혀주는 것이 맞다고 봅니다. 그리고 그 처분에 대해서는 아직 윤리위원회가 구성되지도 않았기 때문에 윤리위원회가 구성되면 어차피 윤리위원회의 독자적인 판단에 하는 것이 맞다고 봅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 최고위원님, 경북지사 나가시지요?▶김재원 : 마음으로 준비하고 있습니다.▷김태현 : 왜냐하면 이철우 경북지사를 제가 인터뷰했는데요. 제가 “여러 당내 경선이 제일 중요하지 않냐.” 뭐 이런 취지의 질문을 드렸더니 이철우 경북지사의 답입니다. “선거에서 떨어진 사람들이 다음 국회의원 한번 해 보려고 이름 내는 것 아닌가.” 이렇게 대답을 했거든요. 그런데 제가 경선에 라이벌로 쭉 예를 들었던 분들 중에서는 선거에서 떨어졌던 사람은 김재원 최고위원이 유일무이한 것 같아서 김재원 최고위원을 저격한 거 아닌가 하는 생각이 들어서요.▶김재원 : 그런데 선거에 떨어졌다고 이야기하지만 도지사 선거는 광역선거이고, 전당대회급에 준하는 그런 당원 10만 명 이상의 당원들과 일반국민들이 참여하는 선거이거든요. 저는 그보다 더 큰 전국 단위 전당대회에서 네 번 연거푸 당선된 사람이거든요. 그리고 광역선거에 마음이 있고요.▷김태현 : 네.▶김재원 : 그 점에 대해서 이철우 지사님은 사실 지난 지난번 대통령선거 때 전당대회에 참여하셨거든요. 그러나 순위 안에 들지 못하고 패배하셨어요. 당시에는 경북지역이 큰 산불로 많은 피해를 입고, 인명피해까지 그렇게 있었던 그런 상황인데도 그것을 뒤로하고 전당대회에 참여했지만 사실 순위 안에 들지 못하고 패배하셨는데요. 제가 선거에서 졌다 이런 식으로 규정하는 것은 좀 사실과 맞지 않다고 봅니다.▷김태현 : 네.▶김재원 : 그리고 제가 경북지사 선거에 나서는 것은 이름을 올리겠다는 그 수준이 아니고 지금 경북이 보수의 심장이라 하지만 심장이 식어가고 있다라고 그렇게 자조적인 비판을 스스로 하고 있을 만큼 사실 상황이 좋지 않습니다. 도민들이 가장 기대하고 있는 신공항 문제는 통합신공항을 2026년에 착공을 해서, 2030년에 준공해서 항공기를 취항시키도록 하겠다라는 계획이 있었음에도 불구하고 지금 내년 예산은 아예 한푼도 계상이 안 되어서 말뚝 하나 박지 못하는 상황이 되어 있거든요. 이런 데 가장 그 책임이 있는 분이 바로 경북지사라고 해야 할 것이고요.▷김태현 : 네.▶김재원 : 또 행정통합 문제를 거론하셔서 사실은 북부지역 주민들에게 상당히 마음의 상처를 주셨는데 이런 문제도 해결하지 못하고 계시거든요. 그래서 경북지역에서 세대교체, 시대교체, 또 선수교체의 요구가 많습니다. 저는 세대교체와 선수교체를 위해서 나오는 것이지 이름을 올리러 나온 것은 아닙니다.▷김태현 : 알겠습니다. 최고위원님, 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하지요. 국민의힘의 김재원 최고위원이었습니다. 감사합니다.▶김재원 : 고맙습니다.[SBS 김태현의 정치쇼]