중 누리꾼, '흑백요리사2' 또 불법 시청…"중국 당국 대응 시급"

유영규 기자
중 누리꾼, '흑백요리사2' 또 불법 시청…"중국 당국 대응 시급"
▲ 중국 최대 리뷰 사이트 더우반에 만들어진 '흑백요리사2' 페이지

넷플릭스 시리즈 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'가 해외에서도 인기를 끌자, 중국 일부 누리꾼들이 또다시 불법 시청에 나선 정황이 포착돼 논란이 되고 있습니다.

서경덕 성신여대 교수는 오늘(23일) 자신의 SNS에서 "중국 최대 리뷰 플랫폼 더우반에는 이미 '흑백요리사2' 리뷰 페이지가 개설됐으며, 이날 오전 기준으로 70여 건의 리뷰가 개시됐다"고 밝혔습니다.

중국에서는 넷플릭스가 공식 서비스되지 않는 만큼, 해당 리뷰들은 불법 시청 후 작성된 것으로 보입니다.

앞서 시즌1 방영 당시에도 더우반에는 리뷰 페이지가 만들어져 약 9천500건의 리뷰와 2만 3천여 명의 별점 평가가 등록돼 불법 시청 논란이 일었습니다.

특히 중국 IT 기업 텐센트가 운영하는 OTT 플랫폼 텐센트비디오는 '흑백요리사'를 모방한 요리 경연 예능 프로그램 '이판펑션'을 공개해 표절 논란을 불러왔습니다.

당시 넷플릭스는 중국에 판권을 판매한 사실이 없다고 밝혀 중국 내 콘텐츠 무단 사용의 심각성을 여실히 드러냈습니다.

이처럼 중국 내 불법 시청과 콘텐츠 베끼기 사례가 반복되면서, 일각에서는 중국 당국의 보다 적극적인 대응이 필요하다는 지적이 나옵니다.

서 교수는 "불법 시청이 일상화된 상황을 더는 방치해선 안 된다"며 "자국 내 불법 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 조치가 시급하다"고 강조했습니다.

(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유영규 기자 사진
