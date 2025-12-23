[단독] '로저비비에' 의혹, 국힘 당대표실 개입 단서 확보…'사후수뢰' 검토

▲ 김기현 국민의힘 의원

김건희 여사의 '로저비비에' 가방 수수 의혹과 관련해, 김건희 특검팀이 가방 수수 시점에 김기현 국민의힘 당 대표실 차원에서 개입한 단서를 확보한 걸로 SBS 취재결과 확인됐습니다.특검팀은 또 김 의원과 관계자 등을 조사한 결과 형법상 사후수뢰죄를 적용할 수 있다고 판단하고 막바지 수사에 박차를 가하고 있습니다.SBS 취재에 따르면 특검팀은 지난달 김 여사 자택을 압수수색하는 과정에서, '로저 비비에' 가방과 김 의원 부인의 손편지가 들어있던 상자에 '국민의힘 당대표 김기현'이라는 문구가 인쇄된 스티커가 붙어 있는 것을 발견했습니다.이에 대해 김 여사 주변인과 김 의원 보좌진, 김 의원 등을 조사한 특검팀은 국민의힘 당대표실 관계자가 가방 선물 상자에 붙이기 위해 스티커를 제작한 것으로 결론 내렸습니다.특검팀은 이런 내용들을 토대로 명품 가방 선물이 윤 전 대통령과 김 의원 배우자 사이의 의례적 차원의 선물이 아닌, 김기현 당시 국민의힘 당 대표가 공식적으로 준비해 건넨 것으로 판단하고 있습니다.특검팀은 또 김 의원과 윤 전 대통령 부부 사이 명품 가방이 오간 것에 대해 사후수뢰죄 혐의를 적용하는 방안을 유력하게 검토하고 있습니다.대통령실이 유력 당권주자였던 나경원 의원의 전당대회 출마를 사실상 저지해 김 의원 당 대표 당선을 도와준 대가로 가방 선물이 건네졌을 가능성에 무게를 두고 있는 겁니다.실제 국민의힘 전당대회를 앞둔 지난 2023년 초 나 의원은 각종 여론조사에서 선두권을 달리고 있던 반면, 김기현 의원은 출마 후보군 가운데 하위권이었습니다.나 의원은 이에 2023년 1월 10일, 자신이 맡고 있던 저출산고령사회위원회 부위원장직에 사의를 표명하고 당권 행보를 본격화했습니다.하지만 대통령실은 '사의 수용' 대신 나 의원을 저출산고령사회위원회 부위원장직과 기후환경대사직에서 모두 '해임'하는 결정을 내렸습니다.대통령실의 결정 뒤 유력 당권 주자인 나 의원은 결국 당 대표 출마를 포기했고, '윤 전 대통령의 마음은 김기현 의원에게 있다'는 기류가 확산하면서 또 다른 유력 당권 주자였던 유승민 전 의원도 당 대표에 출마하지 않기로 결정했습니다.때문에 특검팀은 김 의원이 건넨 명품 가방이 윤 대통령의 전당대회 영향력 행사의 대가였을 가능성이 높다고 보고 사후수뢰 혐의 적용을 검토하는 것으로 취재됐습니다.어제 김 의원을 소환한 특검팀은 오는 28일 수사 기간 종료 전 김 의원을 재판에 넘기는 방안을 검토하는 한편, 2023년 당시 국민의힘 당대표실 관계자들에 대한 추가 조사도 벌일 방침입니다.어제 특검팀에 피의자로 출석한 김 의원은 당 대표 당선 직후 윤 전 대통령에게 명품 가방을 건넸냐는 취재진의 질문에 허구의 비과학소설이라며 전면 부인했습니다.