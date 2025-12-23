밤마다 꽉막히는 대치동 학원가…'승용차 이용하지 않기' 캠페인

▲ 수서경찰서와 '승용차 이용하지 않기' 합동 캠페인을 벌이는 모습

강남구(구청장 조성명)는 대치동 학원가의 주차·교통 혼잡 문제를 해소하고자 수서경찰서, 강남서초교육지원청, 강남보습학원연합회와 함께 '등·하원시 승용차 이용하지 않기' 캠페인에 나섰다고 오늘(23일) 밝혔습니다.대치동 학원가는 삼성로, 도곡로, 영동대로 일대에 1천400여 개 학원이 밀집해 있어 하원 시간대 혼잡이 집중되는 곳입니다.학생을 데리러 온 학부모 차량이 도로에 주정차하면서 상습 정체가 발생합니다.4개 기관은 올해 초부터 이 문제를 풀기 위해 노력해왔는데 그간의 계도와 단속만으로는 한계가 있다고 판단해 캠페인을 통한 근본적인 인식 개선에 나선 것입니다.구는 "지난 1월부터 이곳에서 매일 밤 계도 중심의 단속을 하고 월 1회 수서경찰서와 합동 단속을 했다"며 "그러나 단속만으로는 혼잡과 불법주정차를 근본적으로 줄이기 어렵다고 보고, 주민이 자발적으로 주정차 관행을 바꾸도록 인식 개선에 무게를 옮긴 것"이라고 설명했습니다.4개 기관은 그 첫 조치로 지난 4일 학부모와 학원 관계자를 대상으로 '등·하원 시 승용차 이용하지 않기' 공동 안내문을 제작·배포한 데 이어 역할을 분담해 캠페인을 계속해나가기로 했습니다.강남구와 수서경찰서는 교통안전 단속 및 캠페인 현장에서 운전자와 학부모를 대상으로 안내문을 직접 홍보합니다.강남서초교육지원청은 관련 내용을 관내 97개교 가정통신문에 게재해 학부모에게 전달합니다.강남보습학원연합회는 대치동 학원가를 중심으로 1천400여 개 학원 네트워크를 활용해 안내문을 배포합니다.앞서 구는 지난 6월 학원가 일대 버스정류장 6개소에 주정차 금지 표지판을 설치하고, 운전자가 주정차 금지 구역을 쉽게 인지할 수 있도록 노면에 표시를 칠하기도 했습니다.조성명 구청장은 "반복되는 불법 주정차는 학생 안전과 주민 생활을 위협하는 만큼 함께 해법을 찾아야 한다"며 "관계기관과 함께 인식 개선을 이어가고, 대중교통 이용 확산과 주차 공간 확충 등 실효성 있는 대책을 병행하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)