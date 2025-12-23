뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

안세영 "여전히 배고파요…목표는 남자 선수 수준"

전영민 기자
작성 2025.12.23 07:36 조회수
PIP 닫기
<앵커>

배드민턴 최강자 안세영 선수가 다리에 쥐가 나고도 시즌 최다승과 역대 최고 상금의 역사를 썼는데요. SBS 취재진과 만나 투혼의 결승전 뒷이야기와 앞으로의 목표를 진솔하게 털어놨습니다.

전영민 기자입니다.

<기자>

다리 근육 경련에도 투혼의 승리를 거둔 안세영은 올 시즌 자신의 11번째 트로피를 안고 취재진과 만났습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : (어떻게 그렇게 진짜 드라마를 만들어서 이겨요?) 원래 스포츠가 감동의 스토리잖아요.]

세 번째 게임에서 승부를 결정지을 회심의 공격이 '폴트 판정이 난 순간이 가장 아찔했다'고 뒤돌아보며,

[안세영/배드민턴 국가대표 : 왜 폴트지? 이게 왜? 근데 큰일 난 게 이제 다리가 너무 심각하니까 걸을 수도 없어서 걱정했죠. 이게 1점을 어떻게 따야 하는지.]

마지막 힘을 짜내 우승을 확정했을 때는 상대와 악수하러 가는 것도 힘에 부쳤다고 밝혔습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : '아, 인이구나'하고, 일단 걸어가야 하는데, 거기까지 가는데도 다리가 계속 쥐가 나서.]

그래도 통증이 가라앉길 기다렸다가 할 것은 했다며 웃었습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : 그래도 세리머니는 해야 한다고 하고 간 거거든요.]

역대 최고 승률에 최다승, 최고 상금까지 갈아치우며 역사를 쓴 안세영에 대해서 상대 선수들은 혀를 내둘렀지만

[왕즈이/중국 배드민턴 국가대표 : 안세영은 우리 모두가 배워야 할 본보기라고 생각합니다.]

[인타논/태국 배드민턴 국가대표 : 안세영은 너무 강해서 '여자 맞아?' 이런 생각이 먼저 듭니다.]

[야마구치/일본 배드민턴 국가대표 : 너무 잘해서 무섭습니다. 점수를 뽑기가 힘듭니다.]

안세영 본인은 아직도 부족한 게 많다고 말합니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : 저를 분석하고 있으니까 당연히 쉽게 이기는 경기는 이제 없겠죠. 그래도 저도 더 발전하려고 하고 있고, 그래서 계속 준비해야 할 것 같습니다.]

남자 단식 선수와 맞붙을 정도의 체력과 기량을 갖추기 위해 끝없는 노력과 발전을 약속했습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : 남자 단식을 보면 '어떻게 이런 플레이가 나오지?' 이런 게 조금 더 많이 보여서. 최종 목표가 남자 단식이랑 비슷하게 그래도 갈 수 있는 거예요. 할 수 있다고 저는 생각하거든요.]

새 역사를 쓰고 어젯(22일)밤 대표팀 동료들과 함께 귀국한 안세영은 휴식을 취한 뒤 다음 달 열리는 말레이시아 오픈 준비에 돌입합니다.

(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 강경림)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지