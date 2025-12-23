[단독] 노동자 사망하자 "하청 계약 자회사로"

<앵커>



지난 2020년 쿠팡의 물류센터에서는 하청업체 노동자가 유독물질에 사망하는 사고가 발생했습니다. 그런데 당시 경영진의 대화를 보면 김범석 한국 쿠팡 대표의 최우선 해결 과제는 하청 업체와의 계약 주체를 자회사로 바꾸는 것이었습니다. 이후 발생하는 사고에서 책임을 회피하기 위한 조치로 해석됩니다.



박재현 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



지난 2020년 6월 고 박현경 씨는 쿠팡 목천물류센터의 사내식당을 방역하란 지시를 받고 소독하던 중 유독물질에 노출돼 사망했습니다.



[최규석/故 박현경 씨 남편 : 쿠팡 소속이라는 걸 알고 있었는데, 나중에 보니 하청의 하청이더라고요.]



유족 측은 경찰 수사가 시작되자 쿠팡 측이 대화를 끊었다고 말합니다.



[최규석/故 박현경 씨 남편 : (쿠팡 측이) 자기들은 하청을 줬기 때문에, 그쪽 변호사들하고 얘기해라. 울분이 터졌어요. 미쳐요, 그거. 직접적으로 들으면요.]



검찰은 쿠팡을 증거 불충분으로 무혐의 처리했고, 하청업체 임직원들은 재판에서 벌금형을 받았습니다.



사건 4달 뒤, 쿠팡 임원들이 주고받은 이메일 내역입니다.



당시 쿠팡 법무총괄은 개인정보보호최고책임자에게 "회의에서 김범석 대표가 모든 아웃소싱 계약을 쿠팡에서 자회사인 쿠팡풀필먼트로 변경하란 지시가 있었다"고 말했습니다.



목천 물류센터 사망사고로 쿠팡이 수사 대상이 됐다며, '최우선 과제'라고 덧붙였습니다.



다른 임직원들이 주고받은 메일에서도 위탁 운영 계약의 당사자가 쿠팡이었기 때문에 형사 책임 문제가 생기고 있다며, 김 대표가 계약 주체를 신속히 쿠팡풀필먼트로 바꿀 것을 지시했다는 내용이 언급됩니다.



이후 발생하는 사고에서 김 대표가 쿠팡과 자신의 책임을 회피하기 위해 조치를 내린 것으로 풀이됩니다.



[정성용/민주노총 공공운수노조 전국물류센터지부 지부장 : 결국은 산재를 예방하고 해결하는 방향으로 회사를 바꾼 게 아니라, 그 불똥이 자기에게 튀지 않도록 하는 방식들만….]



김 대표는 고 박현경 씨 사망 4달 후 쿠팡 물류센터에서 과로사로 숨진 고 장덕준 씨 사건에 대해서는 "열심히 일한 증거를 남기지 마라"고 지시했습니다.



쿠팡 측은 당시 책임을 회피하려 한 이유가 무엇인지 묻는 SBS 질문에 "정당한 해임조치에 대해 불만을 가지고 있는 전 임원이 왜곡된 주장을 일방적으로 하고 있는 것"이라고 답했습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 우기정, 디자인 : 강경림)