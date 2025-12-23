송성문, MLB 샌디에이고 입단 공식 발표…4년 계약

이미지 확대하기

▲ 송성문과 계약 사실을 발표한 샌디에이고 구단

미국 무대 진출에 도전했던 송성문(29)의 샌디에이고 파드리스 입단이 공식 발표됐습니다.미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고는 오늘(23일) 구단 인터넷 홈페이지에 "KBO리그 스타 송성문과 4년 계약을 맺었다"고 발표했습니다.샌디에이고 구단은 금액 등 세부 계약 내용은 공개하지 않았지만 앞서 AP통신은 송성문의 계약 규모를 1천500만 달러(약 222억 원)라고 보도한 바 있습니다.2025시즌까지 KBO리그 키움 히어로즈에서 활약한 송성문은 이로써 2026시즌 샌디에이고 유니폼을 입고 '빅 리그'에서 뛰게 됐습니다.2025시즌 타율 0.315, 홈런 26개와 도루 25개, 90타점의 성적을 낸 송성문은 지난달 포스팅 절차에 돌입하며 30일간 MLB 30개 구단을 대상으로 협상을 벌여왔습니다.포스팅 마감 시한은 한국 시간 22일 오전 7시였으며 샌디에이고와 송성문은 마감 이전에 계약을 마친 뒤 관련 내용을 공식 발표했습니다.포스팅 절차를 거쳐 미국 무대에 진출한 KBO리그 출신 선수는 2009년 최향남을 시작으로 2012년 류현진, 2014년 강정호, 2015년 박병호, 2020년 김광현, 2021년 김하성, 2023년 이정후, 2024년 고우석, 2025년 김혜성에 이어 송성문이 10번째입니다.이 가운데 야수는 모두 히어로즈 출신입니다.19일 샌디에이고와 협상을 마무리하기 위해 미국으로 출국했던 송성문은 오늘(23일) 오전 귀국합니다.(사진=샌디에이고 구단 소설 미디어 사진, 연합뉴스)