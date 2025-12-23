CCTV 뻔히 보이는데도…아파트 차량 노린 중학생 절도단

<앵커>



한밤중에 아파트 지하주차장에서 차량을 털던 중학생들이 현장에서 검거됐습니다. 요즘 나온 차들의 경우 문이 잠겨져 있지 않으면 사이드미러가 펼쳐져 있다는 점을 악용해서 범행 대상을 찾아다닌 것으로 확인됐습니다.



유수환 기자가 보도합니다.



지난 3일 새벽, 경기 양주시의 한 아파트 지하주차장.



검정 외투의 남성들이 승합차 문을 열고 봉지 여러 개를 꺼내듭니다.



잠시 뒤 경찰차가 모습을 드러내자 도망치기 시작했고, 차량 사이를 넘나드는 추격전이 5분 넘게 벌어졌습니다.



경찰에 붙잡힌 것은 10대 중학생들로, 선글라스·택배 물품 등 150만 원 상당의 물품들을 훔친 것으로 드러났습니다.



범행은 야간 근무를 하던 아파트 보안 직원에게 포착됐습니다.



[아파트 보안 직원 : CCTV를 보던 중 수상해 보이는 애들이 있어서 좀 유심히 보다가 범행 장면이 포착돼 가지고 신고를 하게 되었고….]



경찰 신고 후에도 CCTV를 보며 학생들이 숨어 있는 곳을 알려 현장에서 2명이 검거됐습니다.



도망쳤던 1명도 이후 자진 출석했고, 모두 특수 절도 혐의로 입건됐습니다.



신형 차량의 경우 차 문이 잠겨 있지 않으면 사이드미러가 펼쳐져 있다는 점을 악용해 범행 대상을 물색한 것으로 확인됐습니다.



[아파트 주민 : 아파트 채팅방, 어린이집 엄마들한테 듣기도 했고. 주차장에 차량 문단속 잘하고 다녀야 된다고….]



이들은 하루 전에는 경기도 포천 일대 모텔 주차장에서도 차량을 털었던 것으로 조사됐습니다.



경찰은 이들 가운데 만 13세로 촉법소년인 1명을 소년재판부에 회부하고, 나머지 2명은 다음 주 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 김진원)