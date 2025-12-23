철도노조 오늘 총파업 유보…모든 열차 정상 운행

▲ 서울역에서 시민들이 열차를 기다리고 있다.

'성과급 정상화'를 요구하며 총파업을 예고했던 철도 노조가 정부 측의 제안을 지켜보기 위해 총파업을 유보했습니다.이에 따라 모든 열차가 정상 운행될 전망입니다.오늘(23일) 전국철도노조에 따르면 오늘 0시 10분쯤 정부 측과 성과급 정상화에 잠정 합의함에 따라 오늘 오전 9시부터 돌입하기로 했던 총파업을 유보했습니다.정부는 성과급 지급 기준을 내년에는 기본급의 90%, 2027년부터는 100%로 지급하는 단계적 정상화 방안을 공공기관운영위원회(공운위)에 상정하겠다는 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.노조는 그동안 다른 공공기관과 형평성에 맞게 경영평가성과급 지급기준을 기본급의 80%가 아닌 100% 기준으로 산정할 것을 요구해 왔습니다.기획재정부 산하 모 공사는 코레일보다 1년 늦은 2011년에 상여금(300%)을 기본급에 산입했으나, 2012년 단 한 해만 페널티(80% 기준)를 적용받고 현재까지 기본급 100% 기준으로 경영평가성과급을 산정하고 있다고 철도노조는 주장하고 있습니다.노조는 일단 총파업을 유보하고, 오늘 오후 2시 열릴 예정인 공운위 결정을 지켜볼 계획이라고 설명했습니다.노조 관계자는 "늦은 시간까지 국민께 심려를 끼쳐드려 불편을 느끼셨을 것으로 생각한다"며 "철도노동자들은 더욱 안전한 공공철도로 보답하겠다"고 말했습니다.한국철도공사(코레일)는 철도노조의 파업이 유보됨에 따라 모든 열차를 정상 운행한다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)