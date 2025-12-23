트럼프, 그린란드 특사 임명…덴마크 "영토 존중하라" 반발

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 그린란드

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지 시간으로 21일 제프 랜드리 루이지애나 주지사를 '그린란드 특사'에 임명한다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜에 "제프는 그린란드가 우리 국가 안보에 얼마나 중요한지 이해하고 있다"며 "안전과 안보, 우리 동맹과 세계의 생존을 위한 우리나라의 이익을 크게 증진할 것"이라고 언급했습니다.랜드리 주지사도 특사 임명과 관련해 "그린란드를 미국의 일부로 만들기 위해 봉사할 수 있어 영광"이라며 트럼프 대통령에게 감사를 나타냈습니다.덴마크는 즉각 불쾌감을 드러냈습니다.AP통신에 따르면 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리는 22일 공동성명을 통해 "국경과 나라의 주권은 국제법에 근거하고 있다"며 "그것은 근본적인 원칙이다. 국제 안보를 논할지라도 다른 나라를 병합할 수는 없다"고 강조했습니다.프레데릭센 총리실은 또 "그린란드는 그린란드 주민의 것으로 미국이 병합할 수 없다"며 "우리의 공동 영토 보존에 대한 존중을 기대한다"고 반발했습니다.그린란드는 덴마크령으로 약 300년 동안 덴마크의 지배를 받다가 지난 1953년 식민 통치 관계에서 벗어나 덴마크 본국 일부로 편입됐습니다.현재는 지난 2009년 제정된 자치정부법을 통해 외교와 국방을 제외한 모든 정책 결정에서 자치권을 행사하고 있습니다.로이터 통신은 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관이 이메일 성명에서 "미국의 특사 임명 결정은 그린란드에 대한 미국의 지속적인 관심을 방증한다"며 "미국을 포함해 모든 나라가 덴마크 왕국의 영토 보전에 대한 존중을 보여야 한다는 점을 분명히 한다"고 밝혔다고 전했고, 덴마크 방송들은 라스무센 장관이 덴마크 주재 미국 대사를 초치해 이번 일을 항의할 계획이라고 보도했습니다.이번 특사 임명은 풍부한 천연자원을 지닌 지정학적 요충지 그린란드를 미국의 영토로 호시탐탐 편입하려는 트럼프 대통령의 의도와 무관하지 않다는 해석이 나옵니다.트럼프 대통령은 올해 초 2기 취임 직후 덴마크령인 그린란드를 미국 영토로 삼겠다고 공언했고, 이후에도 그린란드에 대한 미국의 관할권을 거듭 주장하면서 군사력 동원까지도 배제하지 않는다는 입장을 밝혔습니다.JD 밴스 미국 부통령 역시 올해 초 그린란드 주둔 미군 기지를 방문해 덴마크를 겨냥해 그린란드의 안보에 제대로 투자하지 않았다고 비난했습니다.프레데릭센 덴마크 총리는 트럼프 대통령의 영토 주장 초기부터 "그린란드는 판매 대상이 아니다"라고 단호히 선을 그었고, 지난 8월에는 덴마크 주재 미국 대사대리를 초치해 항의하기도 했습니다.유럽연합(EU) 집행위원회의 아누아르 엘 아누니 외교안보 담당 대변인은 관련 질문에 "미국의 결정을 논평할 위치는 아니다"라면서도, "덴마크의 영토 보존, 주권, 국경의 불가침성을 지키는 것은 EU에 극히 중요하다"고 에둘러 답변했습니다.