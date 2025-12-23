또다시 그린란드 건든 트럼프…특사 임명에 덴마크 반발

<앵커>



취임 전부터 그린란드를 미국 영토로 만들겠다고 말했던 트럼프 대통령이 그린란드 특사를 임명했습니다. 그린란드를 영토로 갖고 있는 덴마크는 주권 침해를 용납할 수 없다면서 곧바로 반발했습니다.



트럼프 미국 대통령이 제프 랜드리 루이지애나 주지사를 그린란드 특사에 임명한다고 발표했습니다.



트럼프 대통령은 SNS에 그린란드가 미국 국가 안보에 얼마나 중요한지 제프가 이해하고 있다면서 미국의 이익을 크게 증진할 것이라고 적었습니다.



이 발표 30분 뒤, 제프 랜드리 주지사도 SNS에 그린란드를 미국의 일부로 만들기 위해 봉사할 수 있어서 영광이라면서 트럼프 대통령에게 감사한다는 글을 올렸습니다.



그린란드 특사가 어떤 일을 맡게 되는지는 발표되지 않았습니다.



북극해를 지나는 항로를 가지면 유럽과 미국, 아시아를 오가는 배편을 통제할 수 있는데, 트럼프 대통령은 취임 전부터 이 그린란드를 미국 영토로 삼겠다면서 군사력 동원도 배제하지 않았습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난 3월) : 그린란드 주변에 중국, 러시아 배들이 있다는 점을 생각하면, 우리가 그곳에 있어야 합니다.]



그린란드를 영토로 가지고 있는 덴마크는 즉각 반발했습니다.



[라스 뢰케 라스무센/덴마크 외무장관 : 이번 특사 임명은 매우 유감입니다. 특히 특사의 발언은 도저히 용납할 수 없다고 생각하고, 이 부분이 더욱 유감스럽습니다.]



EU도 덴마크를 지지했습니다.



[아누아르 델 아누니/EU 대변인 : 덴마크 왕국의 영토 보전, 주권 및 국경 불가침을 수호하는 것은 유럽 연합에 필수적입니다.]



덴마크 정부는 미국 대사를 곧 초치해서 이번 일을 항의할 계획인데, 한동안 잠잠했던 갈등이 다시 수면 위로 떠오르는 분위기입니다.



