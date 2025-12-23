철도노조 총파업 유보…"모든 열차 정상 운행"

<앵커>



밤사이 철도노조가 정부와 성과급 합의를 이루면서 예고했던 총파업을 유보했습니다. 오늘(23일) 출근길 모든 열차는 차질 없이 운행됩니다.



오늘 첫 소식 박재연 기자가 보도합니다.



<기자>



철도노조가 오늘 오전 9시로 예고했던 총파업을 유보했습니다.



노조가 요구했던 성과급 정상화 방안을 정부가 공공기관운영위원회에 상정해 논의하기로 하자 우선 그 결과를 지켜보겠다며 오늘 0시 10분쯤 유보 결정을 내린 것입니다.



철도노조는 "성과급 정상화 잠정 합의에 따라 총파업을 유보하고 공공기관운영위원회 결정을 지켜볼 예정"이라고 공지했습니다.



오늘 오후 2시에 예정된 회의에서는 성과급 지급 기준을 내년에는 기본급의 90%, 2027년부터는 100%로 지급하는 방안이 논의됩니다.



그동안 노조가 요구해왔던 기본급 100% 지급안과 정부가 예고했던 기본급의 90% 지급안을 절충한 방안입니다.



15년 전 한국철도공사 코레일은 정부의 임금 개편 지침을 제때 이행하지 않았다며 벌칙을 받았습니다.



성과급 산정의 기준을 삼을 때 기본급 100%가 아니라 80%만 적용한 것입니다.



노조는 이를 100%로 복원해야 한다며 지난 11일 파업을 예고했는데, 당시 정부가 성과급 인상을 약속하면서 파업이 유보됐습니다.



이후 정부가 기본급의 100%가 아닌 90%로 복원하는 안을 회의에 올릴 것으로 알려지면서 노조는 다시 파업을 예고했습니다.



[양경수/민주노총 위원장 (지난 19일) : 기재부는 성과급을 정상화하는 것이 아니라 또다시 차별을 지속하겠다는 입장을 밝히고 있습니다.]



하지만 줄다리기 끝에 절충안이 테이블에 오르면서 우려했던 열차 운행 차질은 피하게 됐습니다.



코레일은 "오늘 모든 열차를 정상 운행한다"고 공지했습니다.



