1,300여일 만에 다시 청와대…막바지 이사 한창

<앵커>



이재명 대통령이 곧 청와대로 집무실을 옮기면서 1천300여 일 만에 '용산 시대'가 막을 내립니다. 청와대 춘추관에서는 첫 언론 브리핑도 열렸습니다.



박예린 기자가 보도합니다.



<기자>



3년 7개월 만에 활짝 열린 청와대 춘추관.



건물 안으로 가구와 집기를 옮기는 막바지 이사 작업이 한창입니다.



기존 대통령실 로고 대신 청와대 로고를 내건 언론 브리핑실도 어제(22일) 새롭게 문을 열었습니다.



주요 수석비서관실과 비서관실의 청와대 이전도 마무리 단계입니다.



[강훈식/대통령 비서실장 (지난 7일) : 일반적인 업무 시설이 이달 중순에 순차적으로 이사가 완료되면 크리스마스쯤이면 (청와대) 이사가 마무리될 것으로 예상됩니다.]



이 대통령은 제 뒤로 보이는 청와대 본관과 업무동인 여민관에 각각 집무실을 두고 사용할 예정입니다.



문재인 전 대통령도 여민관에 집무실을 따로 두긴 했지만, 이 대통령은 아예 여민1관에 대통령 집무실과 함께 강훈식 비서실장, 위성락 안보실장, 김용범 정책실장 등 이른바 3실장의 사무실도 두고, 국정에 대해 수시로 소통하며 업무 효율성을 높일 생각입니다.



청와대 본관을 중심으로 오른쪽의 여민2관에는 국정상황실과 민정수석실이, 여민3관에는 국가안보실과 홍보수석실이 각각 자리를 잡습니다.



청와대 이전 완료 후에도 대통령실은 일부 견학 프로그램을 운영하는 등 국민 소통 행보를 이어갈 방침입니다.



또 청와대로 접근 가능한 5개 진입로의 검문검색을 최소화하고, 러닝족들이 애용하던 청와대 인근 달리기 코스도 통제하지 않겠다고 밝혔습니다.



이 대통령은 연말인 다음 주쯤부터 청와대에서 업무를 시작할 것으로 예상됩니다.



(영상취재 : 이병주·김태훈·하 륭·김한결, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 최재영)