통일교 전 총무처장 오늘 소환…"특검 상관 없이 신속 규명"

손기준 기자
작성 2025.12.23 00:12
<앵커>

통일교의 자금 흐름을 추적하고 있는 경찰이 오늘(23일) 통일교 전 총무처장을 불러 조사할 예정입니다. 경찰은 정치권의 통일교 특별검사 추진과 무관하게 관련 의혹을 신속하게 규명하겠다는 입장입니다.

손기준 기자의 보도입니다.

<기자>

경찰청 특별전담수사팀은 오늘 통일교 전 총무처장 조 모 씨를 참고인 신분으로 소환 조사합니다.

조 씨는 과거 통일교 재직 당시 윤영호 전 세계본부장의 아내 이 모 전 재정국장의 직속 상사로 회계를 비롯한 자금 관련 업무를 책임지는 위치에 있었습니다.

이처럼 경찰은 통일교의 자금 흐름과 관련해 수사력을 집중하고 있습니다.

어제는 관련자 2명을 참고인 신분으로 소환 조사하는 등 정치권으로 건너간 금품의 출처가 어디인지 파악하는 데 주력하고 있습니다.

수사팀 출범 이후 어제까지 관련 의혹으로 경찰 조사를 받은 피의자와 참고인은 모두 9명에 달합니다.

박성주 경찰청 국가수사본부장은 어제 기자간담회에서 "합의가 되면 거기에 따르면 될 일"이라며 이와 별개로 신속한 수사를 진행하고 있다고 전했습니다.

이번 의혹의 핵심 피의자 중 한 명인 전재수 더불어민주당 의원의 정치자금법 위반 혐의 공소시효가 올해로 만료되는 가운데, 박 본부장은 "최선을 다하고 있다"며 직원들이 하루도 쉬지 않고 수사에 임하고 있다고 강조했습니다.

따라서 경찰은 전 의원의 경우 사실관계를 확인한 뒤 실제 금품 수수가 있었는지와 수수 사실이 인정될 경우 어떤 혐의를 적용할 것인지 등을 종합적으로 판단할 것으로 보입니다.

(영상편집 : 남 일)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기

    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

