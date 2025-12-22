우크라서 출국금지 해제 후 청년층 해외 이탈 급증

▲ 우크라이나 군인

우크라이나 정부가 18∼22세 남성 출국금지를 해제한 뒤 외국으로 떠나는 청년이 급증하면서 군과 기업의 우려가 커지고 있다고 프랑스 일간 르몽드가 보도했습니다.우크라이나는 2022년 2월 러시아의 침공 이후 18∼60세 남성에 대해 특별 허가 없이는 출국하지 못하도록 했습니다.하지만 청년층에게 더 많은 해외 유학 기회를 제공하고 외국에 거주 중인 우크라이나인에겐 자유로운 고국 왕래를 가능하게 한다는 취지로 지난 8월 말 관련 출입국 절차를 개정했습니다.하지만 이후 우크라이나 청년들이 대량 이탈한 것으로 나타났습니다.미국 온라인 매체 폴리티코가 확보한 폴란드 국경 당국 통계에 따르면 9∼10월 9만 8천500명의 우크라이나 청년이 국경을 넘었습니다.올해 1∼8월 출국한 4만 3천500명의 2배 수준입니다.독일 내무부 통계상으로도 18∼22세 우크라이나 청년 입국자 수는 8월 중순 주당 100여 명에서 9월 중순 이후 1천 명 이상으로 급증했습니다.독일 프리드리히 메르츠 총리가 지난달 볼로디미르 젤렌스키 대통령에게 독일에 입국하는 청년 피란민을 줄여달라고 요구했을 정도입니다.이 같은 청년 이탈은 이미 25∼60세 남성 징집으로 노동력 부족을 겪는 우크라이나 기업에 더 큰 부담이 되고 있습니다.우크라이나 채용 플랫폼 로보타가 이달 3일 발표한 설문조사 결과에 따르면, 기업의 71%가 8월 이후 젊은 직원의 퇴사가 증가했다고 답했습니다.군인들 사이에서는 군 동원 능력을 제한하는 '불공정한 결정'이라는 반발도 나옵니다.야당 홀로스 소속 세르히 라흐마닌 의원은 지난달 현지 매체에 "우리는 돌아오지 않을 한 세대를 해외로 내몰았다"며 "이는 군대에 대한 손실이 아니라 경제에 대한 손실"이라고 지적했습니다.우크라이나는 1991년 소련 붕괴로 독립한 이후부터 인구가 감소세였지만 2022년 러시아의 침공으로 수백만 명이 고국을 떠나면서 상황이 급격히 악화했습니다.2022년 2월 약 4천200만 명이던 인구는 우크라이나 인구연구소 집계 상 3천600만 명으로 줄었고, 그나마 상당수는 러시아군이 점령한 지역에 거주하고 있습니다.연구소는 우크라이나 인구가 2051년까지 2천500만 명으로 감소할 수 있다고 경고했습니다.라흐마닌 의원은 "(전쟁 이후) 국가 재건에 적극적으로 참여해야 할 사람이 더 이상 존재하지 않는다"며 "가장 보수적인 추정치에 따라도 이 연령대의 최소 3분의 1이 국외로 떠났다"고 말했습니다.