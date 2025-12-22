경찰, 통일교 자금 관리자 줄소환…전재수 의혹 집중 추궁

▲ 전재수 전 해양수산부 장관이 19일 통일교 측으로부터 현금 등을 받은 혐의로 서울 서대문구 경찰청에 피의자 신분으로 출석하고 있다.

경찰이 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 교단 재정·회계 담당자들을 오늘(22일) 줄소환했습니다.경찰청 특별전담수사팀은 오늘 통일교 관계자 2명을 대상으로 교단 자금이 정치권 인사들에게 현물이나 현금 등으로 흘러 들어간 정황을 추궁했습니다.금품 의혹을 촉발한 윤영호 전 통일교 세계본부장의 아내이자 2020년∼2023년 통일교 본부 재정국장을 맡았던 이 모 씨 등이 조사 대상으로 거론됩니다.이와 관련해 경찰 관계자는 "조사 대상 및 이유에 대해서는 수사에 지장이 생길 수 있어 확인이 어렵다"고 말했습니다.이 씨는 윤석열 정권과 유착을 꾀한 의혹으로 윤 전 본부장·한학자 총재의 업무상 횡령 혐의 공범으로 지목돼 재판받고 있습니다.또다른 조사 대상자인 회계 실무자 A 씨는 오늘 추가 소환된 것으로 알려졌습니다.경찰은 2018년 무렵 통일교 측으로부터 현금 2천만원과 가액 1천만원의 명품 시계를 수수한 혐의를 받는 전재수 전 해양수산부 장관 관련 의혹에 집중하고 있습니다.공소시효가 7년인 정치자금법 위반이 적용될 경우 이달 말 공소시효가 완성될 수 있어 올해 말까지는 전 장관 의혹을 집중적으로 들여다볼 방침입니다.지난 10일 전담팀이 출범한 이후 현재까지 뇌물 및 정치자금법 위반 혐의를 받는 전재수 전 해양수산부 장관을 비롯해 피의자·참고인 9명이 조사를 받았습니다.공소시효에서 상대적으로 자유로운 더불어민주당 임종성 전 의원과 미래통합당(현 국민의힘) 김규환 전 의원 소환은 아직 이뤄지지 않고 있습니다.경찰은 전 전 장관, 한학자 통일교 총재, 윤영호 본부장 등에 대한 추가 조사를 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)