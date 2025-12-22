"못 받을 것도 없다" 180도 선회…특검 구성 놓고 '팽팽' (풀영상)

<앵커>



민주당이 통일교 의혹을 수사할 특별검사의 도입을 수용하기로 했습니다. 야권의 요구에 대해 불과 지난주까지만 해도 "일고의 가치도 없다"며 선을 그었지만, 오늘(22일)은 "못 받을 것도 없다"며 입장을 180도 바꾼 겁니다.



여기에는 어떤 배경이 있는 건지 첫 소식, 하정연 기자가 취재했습니다.



<하정연 기자>



민주당 정청래 대표는 오늘, 국민의힘 등이 요구해 온 '통일교 특검'을 수용하겠다고 당 지도부 회의에서 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 : (특검을) 못 받을 것도 없다고 생각합니다. 국민의힘 연루자 모두를 포함시켜, 진실을 명명백백하게 밝히는 것도 저는 좋다고 생각합니다.]



경찰 수사를 지켜보자며 일주일 전만 해도 '특검 불가'를 강조했지만, 180도로 급선회한 겁니다.



[박수현/민주당 수석대변인 (지난 15일) : 정청래 당 대표는 통일교 특검 주장은 절대 수용 불가하고 일고의 가치도 없다고 말했습니다.]



대통령실은 전방위적 수사가 이뤄질 계기가 되길 바란다며 지위고하 여야를 막론한 엄정수사가 필요하단 기조에 변화가 없다고 강조했습니다.



국민의힘은 시간 끌기로 이어지거나 야당탄압용이 돼선 안 된다면서도 일단 환영한단 반응을 내놨습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 만시지탄이지만 전향적으로 수용한다는 입장을 밝힌 것에 대해서 저희가 환영 입장을 말씀드립니다.]



민주당의 전격적인 입장 선회는 여론 추이를 의식한 거란 분석이 정치권에선 우선 나옵니다.



한국갤럽이 지난 19일 발표한 여론조사의 경우, 응답자의 62%가 통일교 특검 도입에 찬성하는 걸로 나타났습니다.



특히 민주당 지지층의 찬성 비율이 국민의힘 지지층보다도 높았습니다.



여기에 민주당 내부에서 통일교의 국민의힘 집단 입당 의혹과 2022년 대선 당시 한학자 통일교 총재의 윤석열 후보 지지 가능성 등에서 특검이 야권에 불리할 거란 기류가 형성된 점도 선회의 배경으로 꼽힙니다.



[김병기/민주당 원내대표 : 지난 대선에서 통일교가 정치에 어떻게 개입했는지도 한 번 밝혀봅시다.]



또 민주당이 '2차 종합 특검'을 추진하는 마당에 '통일교 특검'만 거부할 경우, 정치적 명분이 약해진다고 판단한 거란 분석도 있습니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 이종정·조수인)



<앵커>



통일교 특검을 민주당이 수용했지만, 입법까진 진통이 예상됩니다. 특검 후보자를 누가 추천할지, 수사 범위는 어디까지로 할지,

여야 입장 차가 여전히 큽니다. 이런 가운데 민주당은 '3대 특검'의 후속으로 '2차 종합 특검'을 도입하는 법안을 오늘(22일) 국회에 냈습니다.



이어서, 민경호 기자의 보도입니다



<민경호 기자>



민주당이 오늘 오전 통일교 특검 수용을 발표한 직후, 여야는 당장 만나 협상을 시작하자고 운을 뗐지만,



[김병기/민주당 원내대표 : 오늘 오전에라도 만납시다. 답변 기다리겠습니다.]



[송언석/국민의힘 원내대표 : 우리 원내 수석께서 지금 요청을 받았다 합니다. 좋습니다.]



막상 오후 4시 30분에야 첫 공식 협상이 이뤄졌습니다.



하지만, 각자 특검법안을 마련한 뒤 협상하자고만 정하고 헤어졌습니다.



[문진석/민주당 원내운영수석부대표 : 각자 통일교 특검 법안을 제출하고 협의해서 신속하게 실행하는 것으로 이렇게 합의를 했습니다.]



[김은혜/국민의힘 원내정책수석부대표 : 내일이라도 법안을 발의할 수가 있습니다. 그래서 연내라도, 또 이른 시일 안에 민주당과 협의 절차를 마무리해서…]



국민의힘과 개혁신당이 어제 합의한 '통일교 특검'의 세부 내용을 보면, 수사대상은 여야 정치권의 금품수수와 민중기 특검의 직무유기 의혹이고, 특검 후보자의 추천권은 대법원과 법원행정처에 주는 겁니다.



반면, 민주당은 통일교가 여야 정당에 집단적으로 입당해 영향력을 행사했단 의혹도 수사해야 하고, 또 특검 추천권은 국회 의석수를 반영한 통상적 방식이어야 한다고 보고 있습니다.



이런 가운데 민주당은 오늘, 내란 등 '3대 특검'을 이어갈 '2차 종합 특검' 법안도 발의했습니다.



12·3 계엄에 따른 내란과 외환의 남은 진상 규명은 물론, 윤석열 전 대통령 부부의 선거 개입 의혹과 양평고속도로 노선 변경 의혹 등에 대해서 최장 다섯 달 동안 수사한다는 내용입니다.



통일교 특검과 2차 특검 모두 도입이 급물살을 타는 가운데, 입법 과정에서 여야의 치열한 힘겨루기도 예상됩니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 전민규)