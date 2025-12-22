기적의 그림 '여인의 초상', 서울로 첫 외출

<앵커>



극적인 사연을 가진 작품이죠. 화가 구스타프 클림트의 여인의 초상이 서울을 찾았습니다. 이탈리아 미술관에서 도난당했다가

22년 만에 기적처럼 되돌아온 뒤, 이번에 이탈리아 밖에서 처음으로 공개됩니다.



붉은 볼, 붉은 입술에 어딘가를 응시하고 있는 푸른 눈.



신비스러운 분위기를 자아내는 구스타프 클림트의 말년작 '여인의 초상'입니다.



1925년 이탈리아 수집가 주세페 리치 오디가 매입해 자신의 미술관에 소장했는데, 1996년 세간의 주목을 받게 됩니다.



X-선 촬영 결과 그림 아래에 또 다른 그림이 있었던 겁니다.



1912년 작으로 사진으로만 남아 있고 행방을 알 수 없었던 작품 위에, 클림트가 덧칠을 해 새로운 작품으로 만든 이중 초상화였습니다.



[이탈리아 리치 오디 미술관 관계자 : 이 작품은 정말 값을 매길 수 없을 정도로 소중합니다. 한 그림 위에 다른 그림이 겹쳐져 있다는 독특함이 작품의 가치를 더하는 거죠.]



이듬해인 1997년 이 작품은 미술관에서 감쪽같이 사라지면서 다시 한번 주목을 받게 됩니다.



세계 10대 도난 미술품으로 인터폴까지 나섰지만 소용없었습니다.



그런데 22년 만인 2019년 크리스마스를 앞두고 극적으로 돌아왔습니다.



미술관 외벽을 청소하던 중 감춰진 공간에서 쓰레기봉투에 담긴 채 발견됐습니다.



도난 경위는 여전히 미궁입니다.



[루치아 피니/리치 오디 미술관장 : 정확히 무슨 일이 일어났던 것인지 알 수는 없겠지만, 중요한 건 그 그림이 돌아왔다는 사실입니다. 이제 피아첸차시의 것이고, 나아가 온 세상의 것이 됐습니다.]



이번 서울 전시는 회수된 지 6년 만에 이탈리아 밖에서 처음 공개되는 것으로, 도난의 아픔을 간직한 터라 방탄 유리까지 설치됐습니다.



리치 오디 미술관의 소장품 70여 점도 함께 와 200여 년에 걸친 이탈리아 근현대 미술 세계를 펼칩니다.



