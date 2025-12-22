뉴스
일론 머스크도 "대박" 엄지 척…'전 세계 화제' 댄서들

권란 기자
작성 2025.12.22
<앵커>

중국 유명 가수의 콘서트 무대에 등장한 댄서들이 화제가 되고 있습니다. 칼군무에 공중제비까지 선보인 댄서들, 모두 휴머노이드 로봇입니다. 테슬라의 최고경영자 일론 머스크도 인상적이라고 평가할 정도였는데요.

어떤 무대였는지, 베이징 권란 특파원이 전하겠습니다.

<기자>

무대 위에서 화려한 의상을 입은 로봇이 리듬에 맞춰 춤을 춥니다.

사람 백댄서와도 한 치 오차 없는 칼군무, 물결 흐르듯 자연스러운 동작은 물론, 공중 제비돌기까지 완벽히 성공합니다.

지난 18일 중국 청두에서 열린 유명 가수 왕리훙 콘서트 무대에 휴머노이드 로봇 백댄서 6대가 등장했습니다.

중국 대표 로봇 기업 유니트리 제품입니다.

[중국 네티즌 : 움직임이 부드럽고 유연해서 얼굴을 가리면 진짜 로봇인지 구분 안 갈 정도입니다.]

지난해 10월 이후 휴머노이드 로봇 옵티머스의 춤 실력을 여러 차례 공개해 온 테슬라의 CEO, 일론 머스크도 자신의 SNS에 영상을 공유하며 "인상적"이라 평가했습니다.

중국에서는 지난 2021년 CCTV 설 특집 프로그램에 유니트리의 사족보행 로봇이 등장하며 로봇 공연 시대를 열었습니다.

올해 설 특집 방송에서도 역시 유니트리 휴머노이드 로봇이 사람 무용수들과 함께 손수건을 이용한 춤동작을 선보였습니다.

당시에는 무대에서 퇴장할 때 사람 무용수 도움을 받아야만 하는 등 미숙한 보행 능력이 지적됐습니다.

이번 백댄서 로봇들은 스스로 무대를 걸어나가는가 하면, 반응 속도도 과거 0.5에서 0.1초로 대폭 줄이며 불과 열 달 만에 보행 능력과 동작 정확도가 향상됐습니다.

중국은 최근 5년 휴머노이드 로봇 관련 특허가 미국의 5배에 달하는 것으로 나타나는 등 수치상 발전 속도가 상당합니다.

하지만 일각에서는 정부의 전폭적인 지원 속 기업들이 난립하는 등 과잉투자에 따른 '버블' 우려도 제기되고 있습니다.

(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 김병직, 디자인 : 조수인, 영상출처 : 더우인)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
권란 기자
권란 기자페이지 바로가기

    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지