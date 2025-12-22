"선물입니다" 환자들 손에 수상한 봉투…특별단속 착수

<앵커>



비만 치료 주사제 '마운자로'를 선물처럼 나눠주며 환자들을 끌어모으고, 병원비를 보험 처리할 수 있게 서류까지 꾸며준 병원의 실태, 저희가 집중보도해 드렸습니다. 보건복지부가 해당 병원을 수사 의뢰했고, 경찰은 전국적으로 이런 병원이 더 없는지 특별단속에 들어갔습니다.



보도에 박세용 기자입니다.



비만치료 주사제 '마운자로'가 담긴 파란 봉투를 들고 병원을 나서는 사람들.



병원은 환자가 쓴 돈을 실손보험 청구할 수 있게, 보험 처리가 되는 다른 치료를 한 것처럼 서류를 만들어줍니다.



[의사 : 제가 서류를 좀 만들긴 해야 돼서 엑스레이랑 쭉 찍어보긴 할 거예요. 피 검사도 한번 할 거고.]



보건복지부가 오늘(22일) 이 병원을 경찰청에 수사 의뢰했습니다.



진료기록부 허위 기재를 넘어, 전문의약품인 마운자로를 무분별하게 나눠줘 국민 건강 측면에서도 사안이 중대하다고 본 겁니다.



특히, 진료비 영수증을 실손보험 청구 한도에 맞게 쪼개서 발급해주고,



[간호사 : 20만 원(어치)의 서류라서 2번 더 오셔야 해요.]



맞지도 않은 100만 원짜리 주사제를 0.1719병 맞았다고 적어 환자에게 청구한 건, 보험사기 목적이 짙다는 게 보건 당국의 판단입니다.



경찰은 금융감독원과 공조해 이 병원 서류로 실손보험을 청구한 모든 내역을 조사할 계획입니다.



수사는 해당 병원뿐 아니라, 전국으로 확대될 전망입니다.



경찰청 국가수사본부는 각 시도경찰청에 보험사기 전담수사팀을 지정해 이른바 '마운자로 병원'이 더 있는지 특별단속을 벌이기로 했습니다.



병원이 허위 진료비 내역으로 건강보험공단에 요양급여를 부당 청구했다는 의혹도 수사 대상입니다.



[이정표/신경외과 전문의 : 이거를 심평원(건강보험심사평가원)에 청구를 하면, 이 병원은 치료하지도 않고 치료했다고 거짓말을 하는 거잖아요.]



'마운자로 병원' 관할 보건소는 다시 현장조사에 나서기로 했습니다.



복지부 관계자는 앞서 보건소가 강제 조사권이 없다는 이유로 해당 병원에 구두경고만 하고 철수한 건 소극적인 대응이었다면서, 환자 동의 없이도 필요하면 진료기록부 등을 확인할 권한이 있다고 설명했습니다.



경찰과 금감원, 보건소의 조사 결과에 따라 의사면허 취소 같은 행정처분이 내려질 거라는 관측이 나옵니다.



