내란재판부법도 '무제한 토론' 맞불…또 대치

지금 국회에선 민주당 주도로 본회의에 올라간 내란전담재판부 법안에 반대하는 국민의힘의 필리버스터, 즉 무제한 토론이 진행되고 있습니다. 그럼, 국회로 가보겠습니다.



김보미 기자, 필리버스터가 지금 몇 시간째죠?



네, 필리버스터 첫 주자로 국민의힘 장동혁 대표가 나섰는데, 8시간째 토론을 이어가고 있습니다.



국민의힘은 제1야당 대표가 직접 필리버스터에 나선 건, 이번이 처음이라고 밝혔습니다.



장 대표는 헌법학 등 5권의 책을 들고, 내란재판부법이 헌법에 어긋난다고 비판했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : (내란전담재판부법을) 꼭 기억해 주십시오. 대한민국 역사상 최악의 악법으로 기록될 것입니다.]



국민의힘은 내일(23일) 민주당 주도로 상정될 정보통신망법 개정안까지, '이재명식 공포정치 2대 악법'이라고 규정하고 2박 3일간 필리버스터를 이어갈 방침입니다.



내란전담재판부법을 예정보다 하루 앞당겨서 상정한 이유는 뭡니까?



민주당은 '허위조작정보 근절법'으로 명명한 정보통신망법 개정안을 원래 오늘 먼저 상정하려고 했었지만, 위헌성 논란에 수정작업에 들어가면서 내란재판부법부터 올렸습니다.



내란재판부법안은 민주당 원안에 대해 사법부 독립 침해 등 위헌 논란이 이어지면서 내용이 대폭 바뀐 수정안이 상정됐습니다.



수정안은 법원의 판사회의와 사무분담위원회 등이 2개 이상의 복수의 전담재판부를 구성하는 방식을 채택했습니다.



이 법이 통과된다면, 윤석열 전 대통령에 대한 내란 혐의 2심 재판의 경우, 전담재판부가 재판을 맡게 됩니다.



사법부 측이 구성하는 2개 이상의 재판부 가운데 무작위 배당될 전망이라 위헌 소지가 없단 게 민주당의 판단입니다.



[정청래/민주당 대표 : 전담재판부설치법의 위헌성과 위험성을 모두 제거했습니다. 무엇보다 조희대 대법원장의 입김을 최대한 차단한 점이 이번 수정안의 장점입니다.]



반면, 국민의힘은 국회가 입법을 통해 재판부를 꾸리는 것 자체가 이미 사법권 침해라며 맞서고 있습니다.



(영상취재 : 전경배·공진구, 영상편집 : 위원양)