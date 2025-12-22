자회사 특별조사 착수…다음 주 '더 큰' 청문회?

<앵커>



쿠팡 사태 소식으로 이어갑니다. 국세청이 쿠팡 자회사에 대해 특별 세무조사에 착수했습니다. 이번 세무조사에는 국제 거래 조사국도 투입돼 미국 본사를 포함해 사실상 쿠팡 전체를 들여다볼 것으로 전망됩니다. 정치권도 청문회와 국정조사를 거론하며 쿠팡을 압박했습니다.



오늘(22일) 오후 쿠팡의 물류센터를 총괄하는 쿠팡풀필먼트서비스 본사입니다.



국세청 조사요원들이 상자 10개 분량의 자료를 들고 나옵니다.



[서울지방국세청 조사요원 : (오늘 주로 어떤 자료 확보하셨나요?) ....]



같은 시각 서울 송파구 쿠팡 본사에도 국세청 요원들이 투입됐습니다.



오늘 특별 세무조사는 쿠팡이 100% 지분을 보유하고 있는 자회사와 자회사 사무실이 있는 본사를 상대로 이뤄졌습니다.



모두 150여 명의 조사요원이 투입됐습니다.



업계에 따르면 법인세 탈루 정황 등이 포착된 것으로 전해졌습니다.



세무조사 결과 구체적인 탈세 혐의가 확인되면 고발 조치로 이어질 수 있습니다.



이번 세무조사는 사실상 쿠팡 그룹 전체를 겨냥한 것이란 관측이 나옵니다.



특별 세무조사를 전담하는 조사 4국뿐 아니라, 해외 거래를 조사하는 국제거래조사국까지 동원됐는데, 미국 본사와의 거래 구조까지 당국이 들여다보겠단 의지로 풀이됩니다.



정치권은 청문회와 국정조사를 거론하며 쿠팡에 대한 압박 수위를 높이고 있습니다.



민주당은 오는 30일부터 이틀 동안 과학기술정보방송통신위 등 5개 상임위가 참여하는 청문회를 열겠다고 밝혔고,



[문진석/더불어민주당 원내운영수석부대표 : 충분히 청문회 하지 않았다, 그래서 연석 청문회를 통해서 쿠팡의 여러 가지 문제점들을 파헤칠 필요가 있다.]



야당은 아예 특위를 구성해 국정조사를 진행해야 한다는 입장입니다.



[김은혜/국민의힘 원내정책수석부대표 : 정확한 진상 규명과 그리고 재발 방지를 위해서 필요하다면 대충 청문회 하지 말고 확실한 국정조사를 하자(는 입장입니다.)]



여야는 쿠팡 김범석 의장이 이번에도 국회에 나오지 않으면, 추가 고발이나 동행명령장 발부 등 강제 수단을 모두 동원한다는 계획입니다.



