"특검과 상관 없이"…통일교 수사 '속도'

<앵커>



정치권의 특검 추진과는 별개로 경찰은 통일교 관련 의혹을 신속하게 규명하겠다는 입장을 밝혔습니다. 경찰청 국가수사본부에 나가 있는 취재기자 연결해 보겠습니다.



손기준 기자, 경찰이 강한 수사 의지를 밝혔네요.



<기자>



네, 박성주 경찰청 국가수사본부장은 오늘(22일) 기자간담회에서 정치권의 통일교 특검 추진에 대해 "합의가 되면 거기에 따르면 될 일"이라면서 그와 별개로 신속한 수사를 진행하고 있다고 말했습니다.



이번 의혹의 핵심 피의자 중 한 명인 전재수 더불어민주당 의원의 정치자금법 위반 혐의 공소시효는 올해로 만료되는데요.



이와 관련해 박 본부장은 "최선을 다하고 있다"며, 직원들이 하루도 쉬지 않고 수사에 임하고 있다고 강조했습니다.



<앵커>



입장이 나온 대로 실제 경찰은 수사에 속도를 내고 있죠?



<기자>



네, 경찰은 오늘도 통일교 자금 흐름과 관련해 참고인 2명을 소환 조사했습니다.



경찰은 특히 정치권으로 건너간 금품이 어디에서 나왔는지 파악하는 데 주력하고 있습니다.



당시 자금 흐름을 잘 알고 있는 통일교 전 총무처장 조 모 씨가 내일 소환되고 전 재정국장이자 윤영호 전 세계본부장 아내인 이 모 씨도 조만간 경찰에 출석할 걸로 보입니다.



수사팀 출범 이후 어제까지 피의자와 참고인 8명을 조사했다고 경찰은 밝혔습니다.



<앵커>



그리고 임종성 전 의원에 대해서는 새로운 의혹이 제기됐다고요?



<기자>



네, 통일교 산하에서 한일 해저터널을 추진한 재단의 명칭 변경 문제를 두고, 당시 국회 국토위 의원이었던 임종성 전 더불어민주당 의원 협조로 국토부 승인을 받아냈다는 내용인데요.



해당 내용은 윤 전 본부장이 한학자 총재에게 지난 2017년 11월 보고한 '특별보고 문건'에 담긴 걸로 전해졌습니다.



저희 취재진이 해당 재단 등기를 확인해 보니 이른바 특별보고 시점에 명칭 변경이 이뤄진 건 확인할 수 있었는데요.



임 전 의원이 그동안 "윤영호라는 사람을 이번에 처음 알았다"고 해명해 온 만큼, 경찰도 신속하게 사실관계 확인에 나설 걸로 보입니다.



(영상취재 : 김학모·김한결, 영상편집 : 남일, 디자인 : 홍지월)