"못 받을 것도 없다"…'통일교 특검' 전격 수용

<앵커>



민주당이 통일교 의혹을 수사할 특별검사의 도입을 수용하기로 했습니다. 야권의 요구에 대해 불과 지난주까지만 해도 "일고의 가치도 없다"며 선을 그었지만, 오늘(22일)은 "못 받을 것도 없다"며 입장을 180도 바꾼 겁니다.



여기에는 어떤 배경이 있는 건지 첫 소식, 하정연 기자가 취재했습니다.



<기자>



민주당 정청래 대표는 오늘, 국민의힘 등이 요구해 온 '통일교 특검'을 수용하겠다고 당 지도부 회의에서 말했습니다.



[정청래/민주당 대표 : (특검을) 못 받을 것도 없다고 생각합니다. 국민의힘 연루자 모두를 포함시켜, 진실을 명명백백하게 밝히는 것도 저는 좋다고 생각합니다.]



경찰 수사를 지켜보자며 일주일 전만 해도 '특검 불가'를 강조했지만, 180도로 급선회한 겁니다.



[박수현/민주당 수석대변인 (지난 15일) : 정청래 당 대표는 통일교 특검 주장은 절대 수용 불가하고 일고의 가치도 없다고 말했습니다.]



대통령실은 전방위적 수사가 이뤄질 계기가 되길 바란다며 지위고하 여야를 막론한 엄정수사가 필요하단 기조에 변화가 없다고 강조했습니다.



국민의힘은 시간 끌기로 이어지거나 야당탄압용이 돼선 안 된다면서도 일단 환영한단 반응을 내놨습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 만시지탄이지만 전향적으로 수용한다는 입장을 밝힌 것에 대해서 저희가 환영 입장을 말씀드립니다.]



민주당의 전격적인 입장 선회는 여론 추이를 의식한 거란 분석이 정치권에선 우선 나옵니다.



한국갤럽이 지난 19일 발표한 여론조사의 경우, 응답자의 62%가 통일교 특검 도입에 찬성하는 걸로 나타났습니다.



특히 민주당 지지층의 찬성 비율이 국민의힘 지지층보다도 높았습니다.



여기에 민주당 내부에서 통일교의 국민의힘 집단 입당 의혹과 2022년 대선 당시 한학자 통일교 총재의 윤석열 후보 지지 가능성 등에서 특검이 야권에 불리할 거란 기류가 형성된 점도 선회의 배경으로 꼽힙니다.



[김병기/민주당 원내대표 : 지난 대선에서 통일교가 정치에 어떻게 개입했는지도 한 번 밝혀봅시다.]



또 민주당이 '2차 종합 특검'을 추진하는 마당에 '통일교 특검'만 거부할 경우, 정치적 명분이 약해진다고 판단한 거란 분석도 있습니다.



