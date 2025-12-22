대한체육회, 임원 징계 상급 단체가 관장…'셀프 징계' 막는다

▲ 내년 예산을 확정한 대한체육회 10차 이사회

대한체육회가 체육계의 고질적인 문제로 지적받던 '셀프 징계'를 막기 위해 제도 개선에 나섰습니다.대한체육회는 오늘(22일) 서울 송파구 올림픽회관에서 제10차 이사회를 열고 2026년도 사업계획 및 예산안, 각종 규정 개정안 등 총 7건의 안건을 심의·의결했습니다.이사회에서는 스포츠공정위원회 규정 개정안이 통과됐습니다.국민권익위원회의 제도 개선 권고와 국무회의 후속조치에 따라 스포츠공정위원회 규정을 개정해 시도 및 종목단체 산하단체의 임원 징계 관할권을 상급 단체가 직접 관장하도록 명문화했습니다.이를 통해 징계 대상자가 소속된 단체에서 징계를 심의해 '솜방망이' 처벌에 그친다는 이른바 '셀프 징계' 논란을 해소하고 징계의 공정성과 실효성을 강화할 수 있는 제도적 기반을 마련했습니다.전국체육대회와 전국소년체육대회 운영도 일부 변경됩니다.2026년 전국체육대회에서는 시범 종목이었던 농구 3x3 남자 일반부와 족구 단체 남녀 일반부가 정식 종목으로 승격됩니다.복싱 여자부는 올림픽 체급 기준을 반영해 세부 종목을 신설하고, 축구는 여자 대학부와 일반부를 통합 운영하는 등 총 8개 종목이 바뀝니다.전국소년체전에는 e스포츠와 펜싱 등 7개 종목이 신규 종목으로 합류합니다.2026년도 예산은 전년 대비 21.9% 증액된 약 3천589억 원으로 확정됐습니다.체육회는 투명 행정, 성장 환경 조성, 참여 기반 확립, 국제 경쟁력 강화 4대 전략 방향을 중심으로 사업을 추진할 방침이라고 밝혔습니다.유승민 체육회장은 "2026년은 대한체육회의 변화가 성과로 이어져야 하는 해"라며 "투명한 행정과 공정한 환경 조성을 책임 있게 추진하겠다"고 말했습니다.한편 이상현 대한체육회 감사는 오늘 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 선수단의 선전을 기원하며 격려금 1천만 원을 전달했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)