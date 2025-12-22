'AOA 출신' 권민아, 소속사와 한 달 만에 전속계약 해지…음원 프로젝트도 무산

그룹 AOA 출신 권민아가 소속사 모덴베리코리아와 전속계약 체결 한 달도 채 되지 않아 결별했다.



22일 연예계에 따르면 권민아는 최근 모덴베리코리아와 상호 합의하에 전속계약을 종료했다. 이에 따라 모덴베리코리아 소속 연습생 하민기와 함께 준비 중이던 음원 프로젝트도 최종 무산됐다.



앞서 모덴베리코리아 측은 지난 15일 권민아와 하민기가 2026년 1월 캐럴 음원을 발매할 예정이라고 밝힌 바 있다. 해당 프로젝트는 권민아가 AOA 탈퇴 이후 약 7년 만에 선보이는 신곡이라는 점에서 주목을 받았으나, 계약 해지로 인해 실제 발매로 이어지지는 못했다. 하민기는 국내 유명 떡볶이 프랜차이즈 신전떡볶이 창업주의 손자로 알려져 화제를 모은 인물이다.



다만 권민아의 향후 일정이 모두 중단된 것은 아니다. 권민아는 데뷔 13년 만에 처음으로 진행하는 단독 팬미팅을 내년 1월 예정대로 준비 중인 것으로 전해졌다.



권민아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔했다가 2019년 팀을 탈퇴했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)