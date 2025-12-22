다카이치 '타이완 발언' 후폭풍…중, 내달 일본행 항공편 2천여 건 취소

▲ 중국 시진핑 주석과 일본 다카이치 총리

다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 둘러싼 중일 갈등 속에서 다음 달 중국에서 일본으로 가기로 한 항공편 2천 건 이상이 취소됐다고 중국 매체들이 보도했습니다.중국 정부의 경제 보복 조치에 중국 항공사와 여행사들이 발을 맞춘 영향으로 풀이됩니다.중국 펑파이 신문은 오늘(22일) 중국 항공 데이터 '항반관자(航班管家) DAST' 자료를 인용해 내년 1월 중국발 일본행 항공편 가운데 2천195편이 취소됐다고 보도했습니다.취소율은 40.4%로 집계됐습니다.특히 오는 23일부터 내년 1월 5일까지 2주간 계획됐던 중일 46개 노선은 100% 취소됐다고 이 매체는 전했습니다.취소 노선은 선양-오사카, 난징-후쿠오카, 우한-오사카, 푸저우-나고야, 상하이-오카야마, 청두-삿포로 등입니다.앞서 다카이치 총리는 지난달 7일 중의원 예산위원회에서 '타이완 유사시'는 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 말하면서 중일 갈등이 빚어졌습니다.중국은 다카이치 총리의 발언이 자국의 '핵심 이익 중의 핵심 이익'인 타이완 문제에 개입했다고 판단하고 경제 보복 조처의 하나로 같은 달 14일 중국인 관광객과 유학생의 일본 방문을 자제하도록 했습니다.중국 항공사들은 당초 올해 12월 31일까지였던 일본행 항공편 무료 취소·변경 조치 지원 기간을 내년 3월까지 연장하기도 했습니다.중국은 또 일본산 수산물 수입 금지 통보, 일본 영화나 공연에 대한 한일령(限日令) 등 경제적인 압력 조치를 차례로 취했습니다.