중일 갈등 속에도…일 자민당 간부, 타이완서 라이 총통 만나

▲ 하기우다 고이치 의원

다카이치 사나에 일본 총리의 '타이완 유사시 개입' 시사 발언으로 중일 갈등이 이어지는 가운데 집권 자민당 간부가 타이완을 방문해 라이칭더 타이완 총통과 만났습니다.오늘(22일) 교도통신에 따르면 타이완 정부는 라이 총통이 이날 자민당 간사장 대행인 하기우다 고이치 의원과 만나 일본과 타이완의 협력을 강화하기로 의견을 모았다고 발표했습니다.하기우다 의원은 라이 총통과 면담에서 "타이완은 보편적 가치관을 공유하는 중요한 파트너"라고 말한 것으로 전해졌습니다.그는 지역구인 도쿄도 하치오지(八王子) 시 자민당 시의원들이 우호 교류 도시인 타이완 가오슝시를 방문하는 출장에 동행하는 형태로 지난 21일부터 타이완을 방문했습니다.하기우다 의원은 자민당 정무조사회장 시절이던 2022년과 2023년 각각 타이완을 방문한 '친타이완' 성향 인사입니다.타이완과 관계를 중시한 아베 신조 전 총리가 이끈 옛 아베파 소속이기도 했습니다.그는 친타이완 성향 의원 모임인 '일화의원간담회' 간사장도 맡고 있습니다.한편, 연말연시에는 스즈키 게이스케 전 법무상, 나가시마 아키히사 전 총리 보좌관 등 일본 국회의원 약 30명도 타이완을 방문할 계획인 것으로 알려졌습니다.(사진=게티이미지)