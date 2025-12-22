"조희대, 비상계엄 위헌 언급하며 '계엄사 파견 말라' 지시"

▲ 조희대 대법원장이 22일 서울 대법원으로 출근하고 있다.

조희대 대법원장이 지난해 12·3 비상계엄 당시 법원행정처 간부들에게 계엄의 위헌성을 지적하면서 "계엄사령부에 연락관을 파견하지 말라"고 지시한 것으로 나타났습니다.오늘(22일) 조은석 내란 특별검사팀이 작성한 조 대법원장의 불기소 결정문에 따르면 대법원 소속 사법행정기구인 법원행정처 간부들은 계엄 당일 밤 11시 30분쯤부터 순차 출근해 비상계엄 관련 법령을 검토하고, 의견을 주고받았습니다.특검팀은 이 논의가 조 대법원장이 출근하기 전에 이뤄졌고, 조 대법원장 지시에 따른 것도 아니라고 결론 내렸습니다.당시 인터넷 등을 통해 계엄 선포 사실을 알게 된 간부들이 자발적으로 모인 것이며, 이 자리에서 의견을 주고받은 것을 문제 삼기는 어렵다는 게 특검팀의 수사 결과입니다.조 대법원장은 이후 12월 4일 새벽 12시 40분쯤 행정처에 도착한 것으로 파악됐습니다.이 자리에서 조 대법원장은 간부들에게 비상계엄이 위헌적이라는 취지로 말했고, 계엄사령부에서 연락관 파견을 요청한다는 보고에 '파견하지 말라'고 지시한 것으로 조사됐습니다.실제 계엄사령부로 파견된 연락관도 없으며, 법원이 관련 후속 조치 등을 검토하거나 논의한 사실도 없는 것으로 특검팀은 파악했습니다.특검팀은 이런 점들을 고려해 지난 15일 조 대법원장의 내란 가담 혐의 고발 사건을 무혐의 처분했습니다.(사진=연합뉴스)