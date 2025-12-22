뉴스
채종엽, 추운 겨울 취약계층 이웃들 위해 1000만 원 기부

SBS 뉴스
작성 2025.12.22

배우 채종협이 추운 겨울 따뜻한 나눔을 실천하기 위해 1000만원을 기부했다.

사랑의열매에 따르면 채종협이 성금을 기부하며 따뜻한 메시지를 전해왔다고 22일 밝혔다.

채종협은 "추운 겨울 이웃들에게 작은 희망을 전하고자 하는 마음에 기부를 결심했다."면서 "광고 촬영부터 기부까지, 나눔 문화를 확산하는 데 작은 역할이라도 함께할 수 있어 영광"이라고 밝혔다.

채종협은 기부에 앞서 사랑의열매 연말 광고 모델로 나눔 메시지를 전했다. 광고를 통해 기존 비영리 광고의 문법에서 벗어나 '기부' 언급 없이, 나눔을 시작할 때 느끼는 설렘과 낭만을 표현한 것. 이번에 전달된 기부금은 취약계층의 겨울철 난방 지원과 생활 안전을 돕는 데 데 사용될 예정이다.

채종협은 일본 전역에서 큰 인기를 얻은 드라마 'Eye Love You'로 주목받았으며, 국내에서도 활발한 활동을 이어가고 있다. 지난 9월에는 MBC 새 금토드라마 '찬란한 너의 계절에' 출연 소식을 전하며 차기작에 대한 기대를 모으고 있다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    페이지 최상단으로 가기

