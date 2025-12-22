"북한 해킹조직, 유럽 무인기 기업 겨냥 사이버 공격"

▲ 지난 9월 18일 김정은 북한 국무위원장이 무인항공기술연합체 산하 연구소와 기업소들에서 개발 생산하고 있는 무인무장장비들의 성능 시험을 지도하는 모습

북한 정찰총국 산하 해킹그룹으로 알려진 라자루스가 지난 3월말 이후 유럽의 무인기(드론) 관련 기업 3개사를 상대로 사이버 공격을 한 것으로 보인다고 교도통신이 오늘(22일) IT보안업체를 인용해 보도했습니다.슬로바키아의 IT보안업체 이셋(ESET)에 따르면 사이버 공격 표적은 우크라이나군이 무기로 사용하는 무인기의 부품 제조와 소프트웨어 관련 기업들이었으며 공격에 사용된 악성 프로그램을 분석한 결과 과거 라자루스가 사용한 공격기법과 유사했습니다.교도통신은 "드론 개발에 관한 기밀 정보를 훔치는 것이 목적이었을 가능성이 크다"고 분석했습니다.이와 관련해 군사 기술에 정통한 사토 헤이고 일본 다쿠쇼쿠대 교수는 북한이 우크라이나전에 부대를 보낸 점을 설명하면서 "무인기 중요성을 인식하고 무기 현대화를 서두르는 것으로 보인다"고 말했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)