뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일본 국채 10년물 금리 2.1%로 상승…26년 만에 최고

유덕기 기자
작성 2025.12.22 16:41 조회수
일본 국채 10년물 금리 2.1%로 상승…26년 만에 최고
▲ 일본은행

앨본의 장기금리 지표인 국채 10년물 금리가 오늘(22일) 한때 26년 만의 최고 수준인 2.1%까지 상승했습니다.

현지 언론에 따르면 오늘 도쿄 채권시장에서 국채 10년물의 수익률은 2.1%를 기록했습니다.

이는 1999년 2월 이후 26년 10개월 만의 최고 수준입니다.

일본의 시장 금리는 지난 19일 중앙은행인 일본은행이 기준금리를 '0.5% 정도'에서 30년 만에 가장 높은 수준인 '0.75% 정도'로 인상하면서 급등세를 보이고 있습니다.

니혼게이자이신문은 "기준금리 인상에도 엔저 흐름이 이어져 일본은행이 금리 인상 속도를 높일 수밖에 없을 것이라는 관측이 시장에 퍼졌다"며 "다카이치 사나에 내각의 확장 예산에 따른 국채 발행 경계감도 시장 금리 상승세를 자극했다고 전했습니다.

오늘 낮 3시 43분 기준 도쿄 외환시장에서 엔/달러 환율은 전주말 종가보다 1달러당 0.62엔 오른 157.3엔대에서 형성되고 있습니다.

재무성의 외환정책 담당자인 미무라 아쓰시 재무관이 오전 일찍부터 "한 방향의 급격한 움직임으로 보여 우려된다. 지나친 움직임에는 적절한 대응을 취하고자 한다"며 엔저 흐름을 견제하는 구두 개입 발언을 내놨지만 흐름을 반전시키지는 못했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지