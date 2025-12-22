박미선, 암 투병 중 블루베리즙 공구 논란에 결국 사과…"아직 모르는 게 많아"

유방암 투병 중인 개그우먼 박미선(58)이 블루베리 과즙 제품 공동구매를 진행했다가 논란이 일자 사과했다.



박미선은 22일 자신의 SNS를 통해 자필 편지를 공개하고 "제가 생각이 많이 짧았다"며 "암과 싸우고 있는 환우로서 아직도 모르는 것이 너무 많다는 사실을 이번 일을 통해 다시 한번 절실하게 느꼈다"고 고개를 숙였다. 이어 "앞으로 더 공부하고, 더 신중하게 행동하겠다"며 "건강을 잘 챙겨 좋은 모습으로 돌아오겠다"고 밝혔다.



앞서 박미선은 지난 20일 "아프면서 제일 중요했던 게 잘 먹는 것이었다. 하지만 좋은 걸 골라 먹는 게 생각보다 쉽지 않더라"며 "저도 많이 챙겨 먹은 제품"이라는 설명과 함께 블루베리 과즙 건강식품 공동구매 게시글을 올렸다. 그러나 게시글이 공개된 이후 일부 누리꾼들은 "암 환자에게 과즙 형태의 식품은 부담이 될 수 있다"며 우려를 제기했다.



이에 박미선은 댓글을 통해 "블루베리는 오히려 좋다고 알고 있다", "걱정해 주셔서 감사하다"는 입장을 밝히며 공동구매를 이어갔다. 또 "분명히 좋은 제품이라고 생각하지만, 환우분들은 반드시 담당 의사와 상담 후 결정하시길 바란다"고 덧붙이기도 했다.



하지만 이후 유명인의 건강 관련 발언과 제품 홍보가 환우들에게 미칠 수 있는 영향에 대한 지적이 이어지자, 박미선은 결국 사과의 뜻을 밝혔다. 단순히 경제 활동을 문제 삼는 것이 아니라, 암 투병 중인 당사자의 경험이 특정 건강식품에 대한 오해로 이어질 수 있다는 우려를 받아들인 것으로 보인다.



박미선은 지난해 12월 건강상의 이유로 방송 활동을 중단했다가, 최근 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 유방암 투병 사실을 처음 공개했다. 항암 치료는 종료된 상태로 현재는 약물 치료를 병행 중이며, 유튜브 채널을 통해 투병 과정과 회복기를 공유하고 있다. 또 박미선은 "아프더라도 밝게 살아갈 수 있다는 모습을 보여주고 싶었다"며 삭발 과정까지 공개해 많은 응원을 받은 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)