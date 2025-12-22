[속보] KDDX 사업방식 경쟁입찰 결정…내년 말 계약 목표

▲ 한국형 차세대구축함(KDDX)의 조감도

1년 6개월 이상 표류해온 한국형 차기 이지스 구축함 KDDX 사업 방식이 지명경쟁입찰로 오늘(22일) 결정됐습니다.방위사업청은 오늘 열린 방위사업추진위원회에서 KDDX 상세설계 및 선도함 건조를 맡을 사업자 선정 방식으로 ▲ 수의계약 ▲ 경쟁입찰 ▲ 공동설계 등 3가지 방안을 상정해 논의한 결과, 경쟁입찰로 의결했다고 밝혔습니다.KDDX는 선체와 이지스 체계를 모두 국내 기술로 건조하는 첫 국산 구축함 사업입니다.총 7조 8천억 원의 예산을 투입해 6천 t급 미니 이지스함 6척을 건조합니다.함정 건조 사업은 통상 개념설계, 기본설계, 상세설계 및 선도함 건조, 후속함 건조 순으로 진행되는데 한화오션과 HD현대중공업이 각각 개념설계와 기본설계를 맡았습니다.당초 계획상 2023년 12월 기본설계 완료 후 지난해부터 상세설계·선도함 건조에 착수할 예정이었으나 양사 경쟁 과열로 방사청이 결론을 내리지 못해 사업이 지연됐습니다.그동안 방사청은 빠른 납기를 고려해 관례대로 기본설계를 맡았던 HD현대중공업과 수의계약을 맺고 사업을 추진하려고 했었습니다.그러나 한화오션이 HD현대중공업의 군사기밀 유출 사건을 문제 삼으며 경쟁입찰 또는 공동설계를 강하게 주장하자, 방사청은 사업방식 결정을 미뤄왔습니다.(사진=HD현대 제공, 연합뉴스)