김현정 "십수년간 새벽 3시 반 기상, 스스로에게 가혹했다"…'뉴스쇼' 하차

CBS 라디오 간판 시사 프로그램 '김현정의 뉴스쇼'를 16년 넘게 이끌어온 김현정 앵커가 프로그램에서 하차한다.



김 앵커는 22일 방송된 '뉴스쇼'를 통해 직접 하차 소회를 밝혔다. 그는 "저는 앵커가 뉴스보다 앞서 있으면 안 된다고 생각하는 사람"이라며 "그래서 좀처럼 제 이야기를 하지 않았는데, 오늘은 제가 '뉴스쇼'를 떠난다는 말씀을 드려야 할 것 같다"고 운을 뗐다.



김 앵커는 출산 휴직 기간과 약 10개월간의 라디오 음악 프로그램 연출을 제외하고, 2008년부터 만 16년 넘는 시간 동안 매일 아침 생방송을 진행해 왔다. 그는 "지난가을쯤부터 급격히 체력이 소진되면서 생방송에 나오지 못한 날들도 있었다"며 "십수년간 새벽 3시 반에 기상하는 생활을 이어온 스스로가 조금은 가혹했다는 생각이 들어 미안한 마음도 든다"고 털어놨다.



하차를 결심한 또 다른 이유로는 '새로운 도전'을 들었다. 김 앵커는 "굉장히 오랫동안 같은 일을 해온 만큼, 조금 다른 도전을 차분히 준비해 보고 싶다는 갈망이 늘 마음속에 있었다"며 "이미 석 달 전 회사에 하차 의사를 전했고, 감사하게도 CBS가 이해해 주며 연구와 기획의 시간을 허락해 줬다"고 설명했다.



김 앵커는 내년 1월 2일 방송을 끝으로 '뉴스쇼'에서 하차한다. 후임 진행자는 JTBC '뉴스룸' 앵커 출신 박성태 '사람과사회연구소' 실장이다. 그는 "오늘 작별 인사를 하진 않겠다"며 "정확히 2주 뒤, 마지막 방송에서 인사를 드리겠다. 아직은 '안녕'이라고 말하지 말아 달라. 그냥 수고했다고 한 번 토닥여 주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.



한편 김 앵커는 2025년 2월, 이준석 의원이 2023년 10월 24일경 '제작진에게 여론조사 결과를 넣어줘라'라고 한 카카오톡 대화 내용 캡처가 공개돼 유착 의혹이 제기되면서 곤혹을 치렀다. 당시 '뉴스쇼' 측은 '외부로부터의 지시나 개입은 없었다'며 유착설을 부인했으나 방송법 위반 및 업무방해 혐의로 고발됐다. 이에 대해 경찰은 지난 8월 불송치(각하) 결정을 내린 바 있다.







