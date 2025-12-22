쿠팡 미 본사 거래 탈세도 본다…국세청 전방위 세무조사 착수

▲ 쿠팡

국세청이 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 대규모 인력을 투입해 전방위로 특별 세무조사를 합니다.국세청은 국외 거래를 담당하는 조직까지 투입해 미국 본사와의 거래도 집중적으로 들여다보고 있습니다.오늘(22일) 업계에 따르면 서울지방국세청 조사4국과 국제거래조사국은 오늘 오전 서울 송파구 쿠팡 한국 본사와 쿠팡풀필먼트서비스에 조사요원 150여 명을 보내 세무조사에 필요한 회계 자료 등을 확보했습니다.조사4국은 정기 조사 외에 기업의 비자금 조성과 탈세 의혹 등 비정기(특별) 세무조사를 담당하는 조직입니다.이번 조사 대상은 표면적으로는 쿠팡의 물류 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스지만, 사실상 쿠팡의 거래 전반을 들여다보는 것으로 알려졌습니다.특히 해외 거래를 담당하는 국제거래조사국까지 투입, 쿠팡 미국 본사를 비롯한 쿠팡 그룹 차원의 이익 이전 구조를 정밀히 조사하는 것으로 전해졌습니다.국세청 측은 "개별 납세자에 대한 세무조사 등 정보는 확인할 수 없다"고 말했습니다.