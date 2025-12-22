박미선, 암 투병 중 건강식품 '공구'했다가 사과…"생각 짧았다"

이미지 확대하기

▲ 박미선 사과문

암 투병 중인 개그우먼 박미선이 건강식품 공동구매(공구)에 나섰다가 비난 여론이 일자 사과문을 올렸습니다.박미선은 오늘(22일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자필 편지를 공개해 "제가 생각이 많이 짧았다"며 "저도 암과 싸우고 있는 환우로서 아직도 모르는 게 너무 많음을 이번 기회에 또 한 번 절실하게 느꼈다"고 사과했습니다.이어 "앞으로 더 공부하고 더 더 신중하겠다"며 "더 건강 챙겨서 좋은 모습으로 돌아오겠다"고 말했습니다.박미선은 지난 20일 블루베리 과즙 건강식품 공동구매 글을 올리고 자신도 챙겨 먹은 제품이라고 홍보했습니다.공동구매는 여러 명의 소비자가 모여 단체로 물건을 구입하고, 이를 통해 가격 할인을 받는 방식을 뜻합니다.SNS 인플루언서의 경우 이처럼 공동구매를 진행해 수수료를 챙기는 경우가 많습니다.인기 개그우먼이자 최근 암 투병 사실이 알려진 박미선이 실제 효능을 장담할 수 없는 건강식품을 홍보했다는 점에서 우려 섞인 지적이 잇따랐습니다.박미선은 지난달 tvN 예능 프로그램 '유퀴즈 온 더 블록'에 출연해 유방암 진단을 받았으며 림프샘 전이까지 이뤄져 치료받았다고 밝힌 바 있습니다.이 때문에 올해 방송 활동을 중단했으며, 유튜브 등을 통해서만 근황을 알렸습니다.(사진=박미선 SNS, 연합뉴스)