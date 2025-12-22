[단독] "스스로 인식해서 작전 수행"…'AI 파일럿' 첫 공개

<앵커>



우리나라가 개발한 인공지능 AI가 스스로 상황을 인식해서 전투기를 조종하고 작전을 수행하는 시대가 왔습니다. 경남의 한국항공우주산업, KAI의 AI 파일럿 기술이 처음으로 공개됐는데요. 한국형 전투기 KF-21과 함께 전장에서 활약할 전망입니다.



AI 파일럿의 실증 장면을 이태훈 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



인공지능 AI 파일럿 기술이 적용된 무인기가 하늘을 향해 날아오릅니다.



무인기가 가상의 적을 발견하자 곧바로 회피기동을 선보입니다.



이후 표적까지 스스로 인식해 자폭하는 방식으로 타격이 이뤄집니다.



[심병섭/KAI AI개발팀장 : 지금 실증 자체는 목표지역, 어디까지 비행을 해야 하나 입력을 하고 거기서 표적을 찾아라 해서 찾은 것이고요. 타깃(목표)을 저희가 직접 입력해 주진 않아요.]



KAI가 직접 개발한 인공지능 AI 파일럿입니다.



향후 4.5세대 한국형 전투기 KF-21과 AI 파일럿이 탑재된 무인기가 함께 작전을 수행하는 유무인 복합 체계 기술이 추진되고 있습니다.



조종사가 자기 기체를 조종하면서 무인기까지 통제하기는 어려운 만큼 무인기가 스스로 임무를 수행하는 것입니다.



짧은 시간 안에 작전을 수행할 수 있는 AI 파일럿 특성상 미래 전장에 게임체인저 역할을 할 것으로 기대됩니다.



[김형준/경상국립대 경남우주항공방산과학기술원장 : 유무인 복합체계가 향후에 KF-21에 기본적인 능력으로 확정적으로 평가를 받으면 6세대 전투기 수준으로 들어가는 단계가 될 것입니다.]



AI파일럿과 함께 활약할 KF-21도 시험 비행 등 개발이 순항 중인 가운데, 양산 1호기는 내년 3월 출고될 예정입니다.



2028년까지 초도 물량 40대를 비롯해 120대가 공군에 인도될 계획입니다.



[황태부/사천상의회장 : 지속적으로 월 1.5대를 조립을 해야되기 때문에 우리 사천 지역 중소기업들은 물량이 많이 늘어나죠.]



체계 개발에 착수한 지 10년 만에 KF-21 양산 1호기가 출고되는 만큼, 출고식 역시 국가적 이벤트가 될 것으로 기대를 모으고 있습니다.



영상취재 : 박영준 KNN, 영상편집 : 김범준 KNN, 화면제공 : KAI



KNN 이태훈