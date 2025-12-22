일 대형 로켓 H3 8호기 발사 실패…2단 엔진 조기 연소

▲ 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)가 22일 오전 규슈 남부 가고시마현 다네가시마 우주센터에서 H3 8호기를 발사했다.

일본이 오늘(22일) 쏘아 올린 대형 로켓 H3 8호기가 2단 엔진의 조기 연소로 탑재한 위성을 예정된 궤도에 진입시키는 데 실패했습니다.교도통신 등에 따르면 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)는 이날 오전 규슈 남부 가고시마현 다네가시마 우주센터에서 H3 8호기를 발사했습니다.그러나 JAXA는 로켓 발사 약 30분 뒤 "제2단 엔진이 조기에 연소 종료됐다"며 자세한 상황을 확인 중이라고 발표했습니다.이와 관련해 소관 부처인 문부과학성은 H3 8호기에 탑재된 위성을 예정된 궤도에 진입시키지 못해 발사에 실패했다고 전했습니다 로켓 H3 8호기에 탑재된 위성은 일본판 위성항법시스템(GPS)에 사용되는 측량 위성 '미치비키 5호기'입니다.앞서 H3 8호기는 애초 지난 7일 발사 예정이었으나 로켓 자세 제어 및 궤도 유도 기기에서 결함이 발견돼 연기된 데 이어 지난 17일에는 냉각수 주입 관련 설비에서 준비 작업 실수로 인한 이상이 발견돼 카운트다운 도중 발사가 중단됐습니다.H3 로켓은 일본이 위성 발사 사업에 본격적으로 뛰어들기 위해 개발한 대형 로켓으로, 2023년 발사한 1호기는 2단 엔진 문제로 실패해 파괴 명령이 내려진 바 있으나 2024년 2월 쏘아 올린 2호기를 비롯해 5차례의 발사는 잇따라 성공했습니다.(사진=연합뉴스)