김정관 "석유화학 구조조정 성공적 첫 단추…끝까지 지원하겠다"

▲ 22일 서울 중구 대한상공회의소 챔버라운지에서 '석유화학업계 사업재편 CEO 간담회'가 열리고 있다

정부는 국내 석유화학 업체들이 제출한 사업재편안을 분석한 결과, 애초 목표로 제시했던 최대 370만t 규모의 나프타분해시설(NCC) 설비 감축이 가능할 것으로 내다봤습니다.정부는 기업들의 결단을 높게 평가하며 금융·세제·연구개발(R&D)·규제완화 등 지원 패키지를 신속히 마련하겠다고 약속했습니다.김정관 산업통상부 장관은 22일 서울 대한상공회의소에서 LG화학·롯데케미칼·HD현대케미칼·SK지오센트릭·에쓰오일 등 12개 석유화학 기업 최고경영자(CEO)와 만나 구조조정 이행 방안과 정부 지원책 등을 논의했습니다.앞서 여수·대산·울산 등 3대 석유화학 단지를 중심으로 국내 석유화학 기업 16개 사는 정부가 제시한 기한인 지난 19일까지 모두 사업재편안을 산업부에 제출했습니다.김 장관은 모두발언에서 "빠듯한 일정 속에서도 정부가 지난 8월 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 제시했던 사업재편안 제출 기한인 12월 말까지 모든 기업이 사업재편안을 제출하면서 구조 개편의 첫 단추를 잘 끼웠다"며 "이를 충실히 이행한다면 업계자율 설비감축 목표인 270∼370만t을 달성할 수 있을 것으로 예상된다"고 밝혔습니다.270∼370만t은 우리나라 전체 NCC 생산설비 1천470만t의 18∼25%에 달하는 규몹니다.김 장관은 "내년부터는 본격적인 성과를 창출하기 위해 속도감 있게 구조개편을 추진해 나가야 한다"며 "이번 사업재편안을 바탕으로 최종 사업재편계획서를 조속히 수립해 달라"고 당부했습니다.정부는 앞으로 기업들이 최종 사업재편계획서를 제출하면 사업재편계획심의위를 통해 승인 여부를 심의하고, 승인 기업들을 대상으로 금융·세제·R&D·규제완화 등 지원 패키지를 동시에 발표할 계획입니다.김 장관은 "정부도 업계와 같은 목표를 향해 움직이겠다. 최종안이 제출되면 충실히 심의하겠다"며 "정부는 민간의 결단이 실질적인 성과로 연결되도록 지원을 아끼지 않겠다"고 설명했습니다.고부가가치 전환을 위한 지원도 강화됩니다.산업부는 오는 23일 '화학산업 혁신 얼라이언스'를 출범시켜 수요 앵커기업, 중소·중견 화학기업, 학계, 연구계 등 화학산업 생태계 구성원 전체가 참여하는 협력 플랫폼을 구축합니다.이를 통해 주력산업 첨단화와 친환경 전환을 위한 핵심소재 관련 R&D 및 기반 구축을 지원합니다.정부는 사업재편에 참여하는 기업의 R&D 수요를 최우선으로 지원하겠다는 방침입니다.김 장관은 "사업 재편에 참여하는 기업의 R&D는 정부가 가장 먼저, 가장 끝까지 지원하겠다"고 강조했습니다.이날 간담회에서는 지난달 26일 HD현대와 롯데케미칼이 사업재편 승인을 신청한 '대산 1호 프로젝트'와 관련된 사항도 논의됐습니다.대산 1호 프로젝트는 내년 1월 중 승인을 목표로 현재 사업재편 예비심의 중으로 정부 지원 패키지 또한 마무리 검토 단계에 접어든 상황입니다.또한 채권금융기관은 현재 진행 중인 실사를 토대로 금융지원 방안을 협의·확정할 계획입니다.김 장관은 "올해가 성공적인 구조 개편을 위한 전략을 준비한 해였다면 내년은 구조 개편의 성패를 좌우하는 추진의 해가 될 것"이라며 "정부와 기업이 원팀이 돼 석유화학산업 구조 개편의 성공을 향해 전력질주하겠다"고 밝혔습니다.그는 "구조개편 과정에서 발생할 수 있는 지역의 중소·중견 협력업체와 고용에 대한 어려움도 세심하게 챙기겠다"며 "지역 중소기업 애로 해소 및 고용지원 등을 담은 '화학산업 생태계 종합 지원대책'을 내년 상반기 중으로 마련하겠다"고 덧붙였습니다.그는 "구조 개편은 단거리 경주가 아닌 마라톤"이라면서 이순신 장군이 명량해전에서 12척으로 왜적을 물리친 사실을 언급하며 "이 자리에 모인 12개 기업이 구조개편을 끝까지 완주해 성공시켜나갔으면 감사하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)