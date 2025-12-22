베네수엘라 봉쇄에 금은값 또 역대 최대치 경신…유가도 오름세

▲ 미국이 베네수엘라 연안에서 나포한 유조선

미국의 베네수엘라 봉쇄를 둘러싼 긴장이 고조되며 대표적인 안전 자산인 금과 은의 가격이 또 역대 최대치를 기록했습니다.22일 블룸버그에 따르면 한국시간으로 오늘(22일) 낮 2시 40분 기준 국제 금 현물 가격은 온스당 4천404.51달러로, 지난 10월의 역대 최고치(4천381달러) 기록을 경신했습니다.은 현물 가격도 낮 1시 14분 69.4549달러로 이전 최고치를 갈아치웠습니다.은 가격은 낮 2시 40분 현재 68.8837달러로 조금 밀렸습니다.블룸버그는 "미국이 베네수엘라에 대한 석유 봉쇄 조처를 강화하고 있고 우크라이나가 지중해에 있는 러시아 유조선을 처음 공격하는 등 지정학적 긴장이 높아지는 상황이라 금·은의 안전자산 매력이 커지고 있다"고 전했습니다.블룸버그는 이어 "금과 은이 1979년 이후 가장 강력한 연간 상승률을 보일 전망이며 특히 금값은 중앙은행의 매수세 확대와 금 현물 기반 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입에 힘입어 올해 약 66% 급등했다"고 설명했습니다.유가도 오름세를 보입니다.오늘 낮 2시 40분 기준 런던 ICE 시장에서 브렌트유 선물은 전장보다 약 0.9% 오른 배럴당 61달러를 기록했습니다.같은 시간 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 전장보다 0.6% 오른 배럴당 57.03달러로 나타났습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 16일 베네수엘라의 마두로 정권을 외국테러단체로 지정했다고 밝히며 베네수엘라로 오가는 제재 대상 유조선을 전면 차단키로 해 분쟁 확산의 우려가 커지고 있습니다.베네수엘라의 주 수입원은 석유 수출로, 트럼프 행정부가 마두로 정권에 대한 본격적인 경제 압박에 나선 것으로 풀이됩니다.미군은 지금껏 제재 대상 유조선 2척을 나포했고 1척을 베네수엘라 인근 공해에서 추적하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)