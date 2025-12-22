카카오에 또 폭파 협박…이번엔 이재명 대통령 사칭까지

▲ 폭발물 수색 중인 카카오 판교아지트

카카오를 시작으로 네이버, KT, 삼성전자 등 대기업을 상대로 한 폭파 협박이 이어지는 가운데 또다시 카카오를 상대로 한 폭파 협박이 들어와 경찰이 수사 중입니다.오늘(22일) 경찰에 따르면 지난 21일 밤 9시 50분쯤 카카오 CS센터(고객센터) 게시판에 "카카오 판교 아지트에 고성능 폭탄을 설치했다"는 협박 글이 올라왔습니다.카카오 측은 이튿날인 오늘 오전 10시 10분쯤 뒤늦게 이 글을 확인하고 경찰에 신고했습니다.글쓴이는 자신을 이재명 대통령이라고 밝히면서, 폭발물이 월요일(22일)에 터질 것이라고 경고했습니다.IP 추적 결과 해당 글은 이탈리아 IP를 통해 작성된 것으로 파악됐습니다.경찰은 글쓴이가 가상사설망(VPN)을 사용해 범행한 것으로 보고 있습니다.경찰은 여러 정황을 고려할 때 허위 글일 가능성이 높다고 보고, 경찰특공대 등을 투입하는 건물 수색은 하지 않기로 했습니다.다만 지역경찰관과 기동순찰대 대원들을 카카오 판교 아지트를 중심으로 배치해 순찰을 강화하는 조치를 했습니다.앞서 지난 15일에 카카오 판교 아지트에 사제 폭발물이 설치됐다는 글이 카카오 CS센터 게시판에 올라온 것을 시작으로, 17일과 18일에도 비슷한 폭파 협박이 이어졌습니다.협박 대상 역시 카카오에서 네이버, KT, 삼성전자 등으로 점차 늘어났습니다.이들 사건은 현재 경기 분당경찰서가 수사 중입니다.(사진=연합뉴스)