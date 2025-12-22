뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

카카오에 또 폭파 협박…이번엔 이재명 대통령 사칭까지

권민규 기자
작성 2025.12.22 14:45 조회수
카카오에 또 폭파 협박…이번엔 이재명 대통령 사칭까지
▲ 폭발물 수색 중인 카카오 판교아지트

카카오를 시작으로 네이버, KT, 삼성전자 등 대기업을 상대로 한 폭파 협박이 이어지는 가운데 또다시 카카오를 상대로 한 폭파 협박이 들어와 경찰이 수사 중입니다.

오늘(22일) 경찰에 따르면 지난 21일 밤 9시 50분쯤 카카오 CS센터(고객센터) 게시판에 "카카오 판교 아지트에 고성능 폭탄을 설치했다"는 협박 글이 올라왔습니다.

카카오 측은 이튿날인 오늘 오전 10시 10분쯤 뒤늦게 이 글을 확인하고 경찰에 신고했습니다.

글쓴이는 자신을 이재명 대통령이라고 밝히면서, 폭발물이 월요일(22일)에 터질 것이라고 경고했습니다.

IP 추적 결과 해당 글은 이탈리아 IP를 통해 작성된 것으로 파악됐습니다.

경찰은 글쓴이가 가상사설망(VPN)을 사용해 범행한 것으로 보고 있습니다.

경찰은 여러 정황을 고려할 때 허위 글일 가능성이 높다고 보고, 경찰특공대 등을 투입하는 건물 수색은 하지 않기로 했습니다.

다만 지역경찰관과 기동순찰대 대원들을 카카오 판교 아지트를 중심으로 배치해 순찰을 강화하는 조치를 했습니다.

앞서 지난 15일에 카카오 판교 아지트에 사제 폭발물이 설치됐다는 글이 카카오 CS센터 게시판에 올라온 것을 시작으로, 17일과 18일에도 비슷한 폭파 협박이 이어졌습니다.

협박 대상 역시 카카오에서 네이버, KT, 삼성전자 등으로 점차 늘어났습니다.

이들 사건은 현재 경기 분당경찰서가 수사 중입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지