대통령실, '통일교 특검' 논의 급물살에 "국회 존중…엄정대응 필요"

▲ 용산 대통령실 청사

이미지 확대하기

대통령실은 국회에서 통일교의 정계 로비 의혹 관련 특별검사(특검) 도입 논의가 급물살을 타는 것과 관련해 "국회를 존중하며, 엄정대응이 필요하다는 입장"이라고 밝혔습니다.대통령실 관계자는 오늘(22일), SBS에 "이재명 대통령은 지위고하와 여야를 막론하고 엄정대응해야 한다는 기조가 단 한 번도 바뀐 적 없다"면서 이같이 말했습니다.앞서 국민의힘과 개혁신당은 어제(21일), 통일교와 여야 정치권 모두를 수사 대상으로 하며 제 3자가 특별검사를 추천하는 방식으로 특검법을 추진하기로 뜻을 모았습니다.민주당은 어제만 해도 '특검을 할만한 새로운 사실이 나오지 않는 한 현 단계에서 특검을 전혀 고려하고 있지 않다'는 기존 입장을 반복했었으나, 오늘 급선회했습니다.정청래 민주당 대표는 오늘 최고위원회의에서 "(야당 제안을) 못 받을 것도 없다. 국민의힘 연루자를 모두 포함해 진실을 명명백백히 밝히는 것도 좋다고 생각한다"며 수용 의사를 밝혔습니다.민주당의 이러한 입장 변화 배경엔, 어제 열린 고위 당정대(여당·정부·대통령실) 회의가 있다는 해석이 나옵니다.대통령실 관계자는 "이 대통령의 일관된 뜻을 당이 알아챈 것"이라고 설명했습니다.또 다른 관계자는 "솔직히 원래부터 해야 한다는 생각이었다. 정교유착은 반드시 뿌리 뽑아야 한다는 게 이 대통령의 생각"이라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)