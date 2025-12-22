뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[인터뷰] 박지원 "노동신문 접근 제한 풀면 반공 교육 저절로 해결"

SBS 뉴스
작성 2025.12.22 15:14 수정 2025.12.22 15:17 조회수
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박지원 더불어민주당 의원
--------------------------------------------

● 박지원 더불어민주당 의원 인터뷰

박지원 / 더불어민주당 의원 
"통일교, 역대 정권에 검은 돈으로 접근해 온 건 사실"
"전재수, 통일교 돈 안 받았다 확신…전언 진술만 있고 증거 없어"
"전재수, 통일교 의혹 잘 극복하면 부산시장에 훨씬 유리할 듯"
"오세훈, 명태균 논란으로 출마 못 할 듯…서울시장, 민주에서 나올 듯"
"이 대통령 업무보고, 시원해서 좋아…탈모 치료, 단계적으로 건강보험 적용해야"
"대북 문제 해법, 미국 떠나서는 존재할 수 없어"
"이 대통령 노동신문 개방 언급 매우 잘한 것"
--------------------------------------------


※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지