[인터뷰] 박지원 "노동신문 접근 제한 풀면 반공 교육 저절로 해결"

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박지원 더불어민주당 의원

--------------------------------------------



● 박지원 더불어민주당 의원 인터뷰



박지원 / 더불어민주당 의원

"통일교, 역대 정권에 검은 돈으로 접근해 온 건 사실"

"전재수, 통일교 돈 안 받았다 확신…전언 진술만 있고 증거 없어"

"전재수, 통일교 의혹 잘 극복하면 부산시장에 훨씬 유리할 듯"

"오세훈, 명태균 논란으로 출마 못 할 듯…서울시장, 민주에서 나올 듯"

"이 대통령 업무보고, 시원해서 좋아…탈모 치료, 단계적으로 건강보험 적용해야"

"대북 문제 해법, 미국 떠나서는 존재할 수 없어"

"이 대통령 노동신문 개방 언급 매우 잘한 것"

--------------------------------------------





※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)