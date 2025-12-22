[여담야담] 변화 꺼낸 장동혁 장외 세몰이 한동훈…타협점 찾나

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장

--------------------------------------------



● "변화 시작하려 한다"



박수현 / 더불어민주당 수석대변인

"한동훈-장동혁, 각자 자기중심적 변화 원한다면 국힘 희망 없을 것"



김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장

"장동혁, 한동훈 징계 중단하고 합의 발표해야…국힘 새로운 방향 변화 가능할 것"

--------------------------------------------



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘 소식도 잠깐 짧게 짚어보겠습니다. 어제 한동훈 대표의 토크 콘서트가 일산에서 있었습니다. 굉장히 많은 관중이 몰렸죠. 그런데 한동훈 국민의힘 전 대표가 장동혁 대표를 에둘러서 표현하는 발언을 해서 이게 무슨 변화의 조짐 아닌가, 주목을 받고 있습니다. 먼저 들어보시죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 앞서 장동혁 대표는 자신의 정치적 고향인 충청에서 직접 계엄 해제 찬성을 언급하면서 변화를 외치기도 했습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이건 객관적으로 박수현 의원께서 평가를 해 주시죠. 한동훈 전 대표 얘기 중에 사람은 누구나 실수할 수 있다. 그러나 그 잘못을 바로잡을 줄 아는 것도 용기다. 그러니까 장동혁 대표한테 뭔가 사인을 보낸 것 같고.



▶ 박수현 / 더불어민주당 수석대변인 : 그렇습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 장동혁 대표도 변화를 시작해야 한다. 둘이서 뭔가 이게 극심한 대립에서 접점을 찾아가고 있다는 느낌이 좀 드는데요.



▶ 박수현 / 더불어민주당 수석대변인 : 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 그러나 그것이 서로에게 자기 중심의 변화를 요구하는 말이라면 또 이야기는 달라집니다. 장동혁 대표가 변해야 합니다라고 하는 것을 한동훈 전 대표에게 변화죠, 중심으로 변화를 요구하는 것이라면 또 한동훈 전 대표 역시 장동혁 대표에게 자기 중심으로 변화라고 하는 것이라면 그것은 희망이 없는 것이죠. 결과적으로 한 정당 안에 저런 정도의 어떤 두 지도자가 한 집안에 같이 살림을 차린다고 하는 것이 매우 어려운 일일 수밖에 없습니다.



아마 그렇기 때문에 저는 이것이 어떤 원론적 국민이 원하는 수준의 어떤 변화 이런 것이라기보다는 결과적으로는 표현을 그렇게 했습니다만 자기를 중심으로 자기 외부가 변해야 한다고 하는 것을 다시 한 번 강조한 상대를 향한 말이다. 저는 그렇게 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김근식 실장께서 보시기는 어떻습니까. 이대로 가다가는 지방선거 폭망이다. 이런 위기감도 작용한 것 같은데요.



▶ 김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장 : 저는 어제 일산에서의 한동훈 전 대표 토크 콘서트가 장동혁 대표를 겨냥하기는 했지만 대놓고 거론하지 않았고 지금 말씀하신 것처럼 바꿀 줄 아는 것도 용기다라고 가능성을 열어놨고요. 그다음에 장동혁 대표도 이제 변화할 때라고 이야기하면서 계엄에 반대표를 던졌다는 이야기를 하고 있습니다. 물론 아직까지 서로 간에 원하는 정도까지는 변하지 않고 있습니다마는 저는 양쪽이 다 가능성을 열어놓은 거라고 생각을 하기 때문에 지금부터라도 장동혁 대표께서는 한동훈 전 대표에 대한 이른바 징계 강행, 이걸 좀 중단을 하고 이게 지금 당내 분란의 씨앗을 키우는 거거든요. 징계 강행하는 걸 좀 막고 그리고 한동훈 전 대표도 장동혁 대표랑 허심탄회하게 만나서 정치인이 둘이 만나는 게 뭐가 어렵습니까. 둘이 또 같은 뜻을 같이 공유했던 분들이기 때문에 지금이라도 만나서 징계에 대한 중단과 함께 당내 변화에 대한 2명의, 두 분의 합의를 발표한다면 저는 정말 극적으로 우리 당이 단합하고 연대하면서 내년 지방선거를 위해서 새로운 방향으로 변화할 거라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 지켜보도록 하죠. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 김근식 전 국민의힘 비선전략실장, 박수현 더불어민주당 수석대변인과 함께했습니다. 두 분 수고하셨습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부)