[여담야담] 갤럽 조사 나온 날 정청래 "특검 안 하고 갈 수 있겠나"

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑>
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박수현 더불어민주당 수석대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------
● '통일교 특검' 전격 수용
박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"민주, '통일교 특검'에 대한 국민 눈높이 면밀히 살펴 전격 수용한 것"
"국힘·개혁신당, 민주당 인내 전략에 '살수대첩'처럼 끌려 들어와"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"민주, 2차 종합 특검 주장하기 위해선 통일교 특검 안 받을 수 없어"
"민주, 통일교 특검 '살수대첩' 될지 '자살골' 될지 지켜봐야"
● "대장동 시즌2 안 돼"
박수현 / 더불어민주당 수석대변인
"국힘·개혁신당, 민주 전격 수용에 당황한 기색 역력…민주, 잃을 게 없어"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"어렵게 만들어진 통일교 특검, 여야 공동 합의 모양새 끝까지 가져가야"
--------------------------------------------
(SBS 디지털뉴스부)
