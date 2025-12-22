"올해 미국서 AI 사유로 일자리 5만 5천 개 사라져"

▲ AI

올해 미국에서 AI 즉 인공지능으로 인해 5만 4천여 개 일자리가 사라진 것으로 나타났습니다.미국 CNBC 방송은 현지시간 21일 컨설팅업체 '챌린저, 그레이 앤 크리스마스'의 조사 결과를 인용해 올해 1~11월 미국에서 감축된 일자리가 117만여 개였고, 이 가운데 AI가 사유로 언급된 경우가 5만 4천694개였다고 보도했습니다.특히 AI 관련 주요 기업에서도 AI로 인한 감원 사례가 잇따랐습니다.기업용 소프트웨어 업체 세일즈포스는 지난 9월 AI 도입으로 고객 지원 인력 약 4천 명을 감원했다고 밝혔습니다.IBM은 AI 에이전트를 활용하면서 올해 인사 업무 인력 수백 명을 줄였고, IT 보안회사 크라우드스트라이크도 AI를 직접적 사유로 들며 전체 인원의 5%에 달하는 500명을 내보냈습니다.인력자원 플랫폼 기업 워크데이는 'AI에 대한 투자를 늘려야 한다'는 이유로 올해 2월 전체 인력의 8.5%, 1천750여 명을 감원한다고 밝힌 바 있습니다.'챌린저, 그레이 앤 크리스마스'에 따르면 올해 미국 내 감원 규모는 코로나19 사태로 대량 해고가 잇따랐던 2020년 이후 최대치를 기록했습니다.CNBC는 인플레이션과 관세 등 탓에 비용 압박이 커지자 일선 기업들이 AI로 종전 인력을 대체해 인건비 부담을 줄이는 경우가 계속 늘고 있다고 전했습니다.